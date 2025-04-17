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關稅立場何時再轉向？策略師建議緊盯1指數 有機會觸發「川普護盤」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普關稅砲四射攪亂全球市場，美股「恐慌指數」居高不下，顯示市場恐慌情緒依然瀰漫。圖／美聯社
美國總統川普關稅砲四射攪亂全球市場，美股「恐慌指數」居高不下，顯示市場恐慌情緒依然瀰漫。圖／美聯社

美國總統川普關稅砲四射攪亂全球市場，美股「恐慌指數」居高不下，顯示市場恐慌情緒依然瀰漫。解鈴仍需繫鈴人，投資人期盼川普改弦易轍，進而扭轉美股頹勢，讓市況恢復平靜。問題是，川普何時會回心轉意？華爾街一位策略師建議：密切關注VIX。

MarketWatch報導，有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）16日收在32.64，連續第十個交易日收盤高於30，是2022年10月前波熊市以來首見。

Piper Sandler首席投資策略師坎特洛維茲認為，除非市場動盪變得更劇烈，加上美國選民對川普執政表現發出怒吼，才會迫使白宮大幅調整激起民怨的政策。

關注VIX何時超越川普民調支持率

坎特洛維茲語帶戲謔說，欲知川普何時會調整政策，可緊盯VIX的走勢。他認為，一旦VIX波動率指數猛竄到超越川普的民調支持率，就會觸發「川普護盤」。

舉例來說，VIX在本周一（7日）早盤曾飆破60大關，反映市場對川普大幅加徵關稅的恐懼。但在9日川普宣布「對等關稅」緩徵90天、期間僅徵收10%稅率後，VIX在當天下午盤隨即掉到38.25。

美國民調整合網站RCP顯示，截至4月16日，川普的全國平均民調支持度為46.9%。

川普 美股 華爾街 關稅

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