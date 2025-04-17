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開砲歐盟！精品巨頭執行長籲美歐恢復自由貿易 點名要負最大責任

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
LVMH執行長阿諾特表示，若美歐未能達成關稅協議，錯在歐盟當局。路透
LVMH執行長阿諾特表示，若美歐未能達成關稅協議，錯在歐盟當局。路透

精品業巨頭路威酩軒集團（LVMH）執行長阿諾特17日在年度股東大會上表示，如果美國與歐盟未能解決關稅爭端，最大責任在於歐盟當局。

路透報導，阿諾特表示：「若歐盟未能明智地談判，許多企業將面臨後果。」他說，如果貿易談判無法達成令人滿意的成果，「則錯在布魯塞爾當局」。

他還說，歐盟與美國必須恢復自由貿易與互信。

路威酩軒的股東也在年度股東大會上，以99.18%的支持率通過修改公司章程，將董事長、執行長的最高年齡上限，從現行的80歲調高到85歲，意味著現年76歲的阿諾特，可以再繼續執掌這個全球最大精品集團長達九年。

早在2022年，年齡上限便已從75歲調高至80歲。

阿諾特從1989年便開始擔任路威酩軒董事長至今。這位精品大亨尚未公開點名接班人，他每次調整高階管理團隊，總會引發外界高度關注與猜測，討論他的五名子女中誰最可能接班。

川普 歐盟 關稅

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