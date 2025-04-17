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日美交涉關稅不順利？ 傳川普怨駐日美軍經費負擔「不公平」

中央社／ 東京17日專電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

日本政府於美東時間16日下午首度與美國政府開會交涉關稅，據知美國總統川普與日本經濟再生大臣赤澤亮正會談時，針對駐日美軍的經費負擔方式，以及日美安保現狀，表達了「不公平」的不滿。

朝日新聞報導，日本政府相關人士透露，據知川普（Donald Trump）在與赤澤會談時堅持他的一貫主張，認為駐日美軍駐留經費只由美國單方面承擔「並不公平」。

川普10日曾在內閣會議上表示，「我們為了保護他們（日本）支付了數千億美元，但他們什麼都沒有付出。即使我們遭到攻擊，他們也無需為了保護我們做任何事」。川普並非首次發表類似看法，但他在日美交涉關稅之前老調重彈，顯示未來的談判之路恐怕不會太順利。

赤澤美東時間16日與川普會晤約50分鐘之後，接著與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員召開閣員級磋商，歷時約75分鐘。

川普當天上午透過社群媒體突然表明自己將加入會議，川普也預告「軍事支援」會納入今後日美談判的議題。

另一方面，赤澤則是向川普說明，日美之間有過協議，在2022至2026年間，日本每年平均要為駐日美軍支付2110億日圓（約新台幣480億）經費。

日本媒體也立刻針對川普的發言進行「事實查核」。

實際上，日本從1978年就開始分擔駐日美軍的駐留經費，當時是為了因應日圓升值、美國政府財政惡化，由時任防衛廳長官金丸信決定的政策，稱為「溫馨預算」。

從那時候起，日本政府便開始負擔駐日美軍基地裡日本籍員工的薪資、基地設施的水電費，以及美軍訓練轉移費等相關費用，具體金額原則上每5年由日美簽訂協議決定。

在2022至2026年間，雙方的協議金額是每年2110億日圓。若從1978年累計至2024年，日本對駐日美軍的經費支出共達8兆4961億日圓。

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