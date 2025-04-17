消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

法國精品品牌愛馬仕17日公布財報，第1季的營收略低於市場預期，並表示將把關稅成本全數轉嫁給美國客戶。

具備強大定價能力的愛馬仕指出，除了例行的價格調整（今年預計調漲約6%至7%）之外，還將對美國市場的所有產品額外加價。

財務長杜埃古耶表示，「自5月1日起將對美國所有產品漲價，我們藉此將完整抵銷這些新關稅的衝擊。」

以凱莉包與柏金包聞名的愛馬仕，第1季以恆定匯率計算的銷售為41億歐元（46.6億美元），年增7%，低於市場預期的9.8%，也較前一季18%的成長率明顯減弱。

愛馬仕在所有地區的銷售仍見增長，但增速受限於庫存偏低。該公司持續嚴控產量以維持產品獨特性，今年仍預計維持每年6%至7%的擴產速度。

美國市場的銷售在上季成長二位數。杜埃古耶指出，放眼4月，並未觀察到美國消費者的行為有任何顯著轉變，但鑑於關稅討論與地緣政治的不確性已對金融市場掀起極大波動，「我們對美國市場保持謹慎」。

美國的關稅措施若全面實施，對歐洲時尚和皮革產品的關稅可能達到20%，對瑞士生產的手表則可能高達31%。美國總統上周川普將大部分的關稅措施暫緩90天，期間實施統一的10%關稅稅率。

針對另一個重要市場中國大陸，當地正受累於房地產危機，杜埃古耶表示，他尚未看到任何明顯的改善跡象，不過北京當局推動刺激消費的舉措是一項正面訊號。