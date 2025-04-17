快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

美國關稅議題發酵 新加坡副總理：須加強多邊貿易體制

中央社／ 新加坡17日專電
新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。圖／路透社
新加坡副總理兼貿工部長顏金勇。圖／路透社

美國關稅議題持續發酵，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，美國徵收關稅和投資回流，可能影響新加坡吸引投資和創造就業機會，新的經濟及地緣政治環境更具保護主義色彩，新加坡須加強多邊貿易體制。

顏金勇今天出席商界活動時發表談話，提及美方關稅議題；據聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，顏金勇指出，美國吸引投資回流（reshoring）和在岸生產（onshoring）將影響未來投資情勢。

美國總統川普（Donald Trump）政府正在對進口藥品和半導體進行調查。

顏金勇說，新加坡必須做好準備，美國徵收關稅和吸引投資回流，可能影響新加坡吸引投資和創造就業機會的能力。同樣重要的是，世界上最大的兩個經濟體之間經濟關係脫鉤，可能會破壞大國之間關係的穩定。

他表示，儘管美中雙方都意識到貿易戰將損害企業、員工和經濟，但雙方都在設法試探彼此底線、立場愈發強硬。這些影響不僅對企業、對新加坡經濟的基本面都存在結構性風險。貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。

顏金勇指出，新加坡仍須為新的經濟和地緣政治環境做好準備，新的環境更具有保護主義色彩、更危險。為此，星國政府將與志同道合的國家在3個方面展開合作，首先是擴大新加坡的貿易夥伴關係，再者推進新的聯盟發展，第三則是加強多邊貿易體制。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。該國政府部會及工商組織組成的「經濟韌性小組」，協助產業適應變動的經濟環境。

顏金勇另在昨天召開的記者會上表示，加徵關稅在短期帶來的衝擊影響中小企業，因此成立幾個小組以推動各項任務，包含專注訊息共享和了解企業面對的實際情況、協助新加坡企業和經濟轉型。

新加坡2025年全國大選流程已正式起跑，投票日落在5月3日。執政的人民行動黨在選舉中可預期將占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果，但黨的得票率將成為評估政府支持度的指標。

川普 新加坡 關稅

延伸閱讀

美國關稅引發擔憂 印度IT人才招募減近20%

美國高額進口關稅 竟可能讓Audi當地暢銷車款停售？

川普關稅頻變！買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

台積電法說會／關稅急單？第2季展望超好 法人都在問公司給答案

相關新聞

「美日重大進展」川普罕見親自出席關稅談判 日媒：日方恐處境艱難

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正16日前往美國白宮，先與川普總統會晤約50分鐘，隨後才美國財政部長貝森特（Scott Bes...

誰先屈服？美中關稅戰升溫 前大摩亞洲區主席：無人能贏的惡性競爭

關稅戰持續升級，港媒《信報》指出，曾任摩根士丹利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）近日表...

經濟失序＋外交挫敗！CNN：川普自毀信譽 深陷自製危機

美國總統川普兩周前宣布「解放日」關稅政策，意圖重塑美國在全球貿易的地位，卻引爆新一輪貿易戰與國際金融市場震盪，讓白宮陷入...

川普關稅頻變！買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

美國總統川普的對等關稅計畫反覆無常，害慘了在泰國、印尼和馬來西亞組裝和銷售加密貨幣挖礦機的美國公司。他們先前緊急包機，還...

日美交涉關稅不順利？ 傳川普怨駐日美軍經費負擔「不公平」

日本政府於美東時間16日下午首度與美國政府開會交涉關稅，據知美國總統川普與日本經濟再生大臣赤澤亮正會談時，針對駐日美軍的...

美國關稅議題發酵 新加坡副總理：須加強多邊貿易體制

美國關稅議題持續發酵，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，美國徵收關稅和投資回流，可能影響新加坡吸引投資和創造就業機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。