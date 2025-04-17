美國關稅議題發酵 新加坡副總理：須加強多邊貿易體制

美國關稅議題持續發酵，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天表示，美國徵收關稅和投資回流，可能影響新加坡吸引投資和創造就業機會，新的經濟及地緣政治環境更具保護主義色彩，新加坡須加強多邊貿易體制。

顏金勇今天出席商界活動時發表談話，提及美方關稅議題；據聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，顏金勇指出，美國吸引投資回流（reshoring）和在岸生產（onshoring）將影響未來投資情勢。

美國總統川普（Donald Trump）政府正在對進口藥品和半導體進行調查。

顏金勇說，新加坡必須做好準備，美國徵收關稅和吸引投資回流，可能影響新加坡吸引投資和創造就業機會的能力。同樣重要的是，世界上最大的兩個經濟體之間經濟關係脫鉤，可能會破壞大國之間關係的穩定。

他表示，儘管美中雙方都意識到貿易戰將損害企業、員工和經濟，但雙方都在設法試探彼此底線、立場愈發強硬。這些影響不僅對企業、對新加坡經濟的基本面都存在結構性風險。貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。

顏金勇指出，新加坡仍須為新的經濟和地緣政治環境做好準備，新的環境更具有保護主義色彩、更危險。為此，星國政府將與志同道合的國家在3個方面展開合作，首先是擴大新加坡的貿易夥伴關係，再者推進新的聯盟發展，第三則是加強多邊貿易體制。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。該國政府部會及工商組織組成的「經濟韌性小組」，協助產業適應變動的經濟環境。

顏金勇另在昨天召開的記者會上表示，加徵關稅在短期帶來的衝擊影響中小企業，因此成立幾個小組以推動各項任務，包含專注訊息共享和了解企業面對的實際情況、協助新加坡企業和經濟轉型。

新加坡2025年全國大選流程已正式起跑，投票日落在5月3日。執政的人民行動黨在選舉中可預期將占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果，但黨的得票率將成為評估政府支持度的指標。