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美國關稅引發擔憂 印度IT人才招募減近20%

中央社／ 新德里17日專電
印度IT界對美國關稅引發的不確定性感到擔憂，企業提前採取觀望態度，並減少招募新員工。示意圖。路透
印度IT界對美國關稅引發的不確定性感到擔憂，企業提前採取觀望態度，並減少招募新員工。示意圖。路透

印度IT界對美國關稅引發的不確定性感到擔憂，企業提前採取觀望態度，並減少招募新員工。根據調查，2025年1月到3月的人力需求，較前一季下降了近20%。

印度軟體出口產業的規模達2800億美元（約新台幣9兆元），但因為美國的關稅帶來的經濟波動不容小覷，印度公司為了因應，不得不在招募新血上變得較為保守。

印度經濟時報（Economic Times）指出，印度IT人員的需求在2024年最後一季相對較大，2025年第一季則急劇下滑，IT產業的公司因為美國關稅的問題，變得更為謹慎，預算也抓得更緊，還可能因應關稅議題的演變，重新審視其招募人才的計畫。

人事顧問公司Xpheno共同創辦人卡蘭斯（Kamal Karanth）指出，「印度科技業可能會出現裁員的情況。」

Xpheno的數據顯示，印度提供IT服務的公司，目前約有5萬5000名人才需求，低於2月時的8萬名。

另印度科技人力資源公司Team Lease Digital的資料則指出，今年1到3月，部分IT公司暫緩招募，人才的需求比前一季下滑了18%到20%。

TeamLease Digital副總維傑（Krishna Vij）提到，（美國的）關稅問題，會為在北美、歐洲業務量較大的公司，帶來新的不確定性，並稱該公司雖會在關鍵的職位補人，但也會逐季重新評估招募需求。

美國關稅造成普遍存在的不確定性，連印度頂尖的IT公司都受到影響。

塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services,TCS）執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，公司直到2月都還對當季業績，抱持正面、樂觀的態度，但3月開始，確實發現一些不確定性逐漸浮現。

印度知名研究機構Everest Group表示，在某些地方，人才招募已經出現放緩，甚至是暫停的情況。但目前印度IT供應商還沒有像美國科技業那樣，已經有大規模裁員的計畫。

印度 川普 美國 關稅

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