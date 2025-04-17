快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

今年初表態將與大陸繼續合作…適逢晶片禁令 黃仁勳再訪北京

朱立倫下動員令！蔣萬安晚間赴北檢聲援 北市警局長：集會未申請核准

因應對等關稅 泰國擬向美加碼購買百萬噸天然氣

中央社／ 曼谷17日專電
泰國副總理兼財政部長皮猜。路透資料照
泰國副總理兼財政部長皮猜。路透資料照

美國總統川普宣布對等關稅泰國將由副總理皮猜率隊赴美談判。皮猜表示，為了平衡泰美之間的貿易不平衡，泰國國家石油有限公司計畫未來5年再從美國加碼進口100萬噸液化天然氣。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天。

泰國將由副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）和商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）率隊，預計21日在美國華盛頓與美方會談。

在赴美前夕，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，副總理皮猜昨天和泰國國家石油有限公司（PTT）的代表會面，討論因應措施。皮猜表示，目前泰國和美國簽有合約，從明年開始的15年，每年從美國進口100萬噸的液化天然氣（LNG），共1500萬噸。

去年泰國對美國的貿易順差達到456億美元，皮猜表示，PTT計畫明年開始的未來5年內，再另外向美方進口100萬噸的液化天然氣（LNG），總價約6億美元，以緩解泰美之間的貿易不平衡；此外，泰國也將與美方討論未來4年內從美國進口40萬噸乙烷的計劃。

皮猜認為，未來30年內天然氣仍將是全球主要的燃料來源，泰國仍有能力繼續從美國進口更多液化天然氣，並出口到鄰近國家，因此PTT將需要投資興建更多儲存設施，以容納更多的液化天然氣。

他指出，若進口的液化天然氣量足以滿足國內需求，多餘的部分可以出口，因為PTT擁有多座設施，具備將液化天然氣轉售至其他國家的能力。

皮猜表示，泰國代表團將就此議題和美方進行磋商，並確認從美國進口液化天然氣，這些進口計劃符合PTT的出口投資策略。

泰國每年進口超過1000萬噸液化天然氣，主要來源為中東地區。天然氣佔泰國發電所用燃料的60%。

川普 泰國 美國 關稅

延伸閱讀

美中貿易戰持續角力 前大摩亞洲區主席羅奇：無人能贏的惡性競爭

川普關稅頻變！買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

川普關稅核彈襲擊！00878、00919還能抱？這檔僅跌4.6%穩過大盤…20檔高股息績效一次看

世壯運邀誰參加才有感？ 議員提議邀川普或大谷翔平

相關新聞

誰先屈服？美中關稅戰升溫 前大摩亞洲區主席：無人能贏的惡性競爭

關稅戰持續升級，港媒《信報》指出，曾任摩根士丹利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）近日表...

經濟失序＋外交挫敗！CNN：川普自毀信譽 深陷自製危機

美國總統川普兩周前宣布「解放日」關稅政策，意圖重塑美國在全球貿易的地位，卻引爆新一輪貿易戰與國際金融市場震盪，讓白宮陷入...

川普關稅頻變！買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

美國總統川普的對等關稅計畫反覆無常，害慘了在泰國、印尼和馬來西亞組裝和銷售加密貨幣挖礦機的美國公司。他們先前緊急包機，還...

因應對等關稅 泰國擬向美加碼購買百萬噸天然氣

美國總統川普宣布對等關稅，泰國將由副總理皮猜率隊赴美談判。皮猜表示，為了平衡泰美之間的貿易不平衡，泰國國家石油有限公司計...

反川遭報復？紐約州檢長詹樂霞遭舉報涉房貸詐欺

川普政府指控紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)涉及房貸詐欺，並已向司法部提出刑事舉報，要求聯邦層級的起訴。...

免費「直接報稅」計畫 川普政府擬廢除

美聯社報導，知情人士透露，川普政府打算取消國稅局(IRS)提供納稅人免費報稅的「直接申報」計畫（Direct File ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。