誰先屈服？美中關稅戰升溫 前大摩亞洲區主席：無人能贏的惡性競爭

關稅戰持續升級，港媒《信報》指出，曾任摩根士丹利首席經濟學家的耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）近日表示，中美兩國的關稅戰，是一場無人能贏的惡性競爭。

羅奇在英媒《金融時報》撰文指，貿易戰是政治戰，美國總統川普對中國大陸大徵關稅，目的並非重振美國經濟，而是逼使大陸國家主席習近平坐上談判桌，進行另一場「川普式」交易。但他認為，「相信這不會發生，習近平不會輕易屈服」。

羅奇稱，「中國夢」以繁榮與復興的雙重承諾為框架，對現代中國的政治支柱作用，這一重要性不亞於「MAGA」（Make America Great Again，讓美國再次偉大）對川普的意義。

羅奇接著指，在此背景下，需要理解到中方對川普關稅的回應，即大陸官方近期多次提到的「堅決反制，奉陪到底」。對中國大陸而言，關稅攻擊完全符合習近平在2021年慶祝中國共產黨成立100周年大會上，警告外國勢力別妄想欺負中國大陸的框架。正是在此背景下，須解讀大陸針對川普關稅政策所作的「戰鬥到底」承諾。

羅奇表示，川普是先發制人，但對中國大陸來說，美國的關稅攻擊完全符合習近平所警告的「霸凌、壓迫和征服」的理念。他稱，這並非誰對誰錯的問題，甚至不是誰先出手的問題。這一衝突源於兩種截然不同政治思維方式的碰撞。

羅奇續稱，川普的行事方式出於憤怒和恐嚇，而習近平則秉持戰略紀律的方式運作，這場貿易戰，是情緒化的政策暴怒與更為冷靜的計算兩者間的對抗。

羅奇最後提到，隨著川普持續對陸施壓，而中國大陸也迅速回以同樣方式報復。北京政府已暗示中國的下一步行動，不會是再次採取關稅行動。中國大陸作為美國第3大出口市場、第2大美國國債持有國，同時，大陸還擁有對戰略稀土的控制權，以及自身的貨幣武器。中國大陸「有更多應對選擇，相信這是一場無人能獲勝的惡性競爭。」

白宮網站15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「大陸現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅（up to a 245% tariff）」。對此，大陸外交部已連2天回應，除在16日外交部發言人記者會答覆外，17日一早還在官網稱，美國加徵畸高關稅已淪為數字遊戲，若美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會；若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將奉陪到底。