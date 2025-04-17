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美CBP吐實：因川普新關稅進帳5億美元 但川普誇口：可日賺20億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國因川普最新關稅措施進帳逾5億美元，但遠低於川普誇口的每日可收20億美元。美聯社
美國因川普最新關稅措施進帳逾5億美元，但遠低於川普誇口的每日可收20億美元。美聯社

美國海關及邊境保護局（CBP）表示， 川普最新關稅措施，已帶來逾5億美元進帳。這個金額與川普所言並不相符，他曾誇口說，美國每日可徵收20億美元關稅。

根據財經網站CNBC，CBP的聲明說：「自4月5日以來，CBP在新的對等關稅之下已收取超過5億美元，為自2025年1月20日以來15項總統貿易行動總共帶來210億美元關稅收入，做出了貢獻。」 

這份聲明發布前，CBP的系統日前出狀況，導致美國進口商無法輸入一個可讓已出海貨物豁免繳交更高關稅的代碼。根據CBP，在10小時的系統故障期間，CBP平均每日收取2.5億美元未受影響。

作為對照，財政部周一公布的每日報表顯示，在「海關和特定消費稅」項下列出的存款總額是3.05億美元。

但川普曾多次表示，美國每天能因關稅收取20億美元，包括「對等」關稅直接帶來的收入。川普政府4月初對數十個國家徵收高額關稅。數小時後，除了對中國大陸提高關稅外，暫將大部分關稅稅率下調至10%。 與此同時，維持對汽車業的特定關稅，預計將對製藥業宣布新貿易政策。

川普 關稅

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