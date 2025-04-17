義總理梅洛尼訪美會川普！BBC：展開鋼索外交 為歐盟爭取關稅解方

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）17日訪美與總統川普會晤，成為自川普本月稍早宣布、隨後又暫停對歐盟課徵20%關稅以來，首位訪美的歐洲領袖，梅洛尼勢必要在捍衛歐盟整體利益與維持與川普友好關係之間，走一場政治鋼索。外界預期，梅洛尼此行將力促推動歐盟與美方達成「零關稅換零關稅」協議。

BBC報導，美國是義大利第三大非歐盟貿易夥伴，約10%出口、總值670億歐元流向美國，川普關稅政策一出，義大利政府隨即將今年經濟成長預測砍半。

梅洛尼在出發前表示：「我知道這不是個輕鬆時刻，我會全力以赴，因為我清楚我所代表的立場與要捍衛的價值。」

眾所皆知，梅洛尼與川普交情良好，雙方過去曾公開互相讚譽。她是唯一出席川普就職典禮的歐洲領袖，並多次在國際場合呼應川普立場，包括反對全球化菁英與「覺醒意識形態」。雖曾稱川普加徵關稅「完全錯誤」，但她一貫主張歐洲不應與美國正面衝突，而應尋求調適。

歐盟對梅洛尼此次行程表達支持，並強調相關對美談判「由歐盟統一協調」。義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）亦澄清，梅洛尼此行「不是為義大利對抗歐洲，而是捍衛歐洲整體立場」。

義大利羅馬「國際事務研究所」（Institute of International Affairs）研究員阿爾卡羅（Riccardo Alcaro）分析，梅洛尼此行除將強調歐盟對美製天然氣與軍備的需求，也可能低調向川普傳達歐洲不急於與中國達成協議，盼藉「反中論述」拉近與美方距離。

阿爾卡羅表示，「梅洛尼始終主張，歐洲不該做出任何會與美國正面衝突的決策，應該選擇調適，而非對抗。」

他補充：「如果川普政府在關稅議題上態度強硬，她最後會接受反制關稅，但她的第一反應永遠是說『不』。因為在她看來，西方世界之所以重要，是因為有美國的存在——整個西方的運轉軸心就是美國。」

然而，此舉在歐洲內部引發關注。法國產業部長日前警告，不應讓川普以「雙邊談判」分化歐洲，但相關言論隨後遭法國政府緩頰。

歐盟發言人隨後也表示，「非常歡迎任何與美國的接觸」，但仍強調處理貿易政策屬於歐盟職責，會由歐盟代表全體成員國統一協商，單一國家無權單獨為自身爭取較低的關稅待遇。

梅洛尼將在華府會晤川普，接著於18日在羅馬接見前來過復活節的美國副總統范斯（JD Vance）。儘管此行風險不小，義大利執政黨盟友仍讚揚她具備「勇氣與高度」，但反對黨則批評她與川普過於親近，恐損歐洲整體利益。

梅洛尼日前出席羅馬企業領袖頒獎典禮時輕鬆表示：「如你們想像的，我一點壓力也沒有。」