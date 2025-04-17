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日本3月出口成長放緩 反映川普鋼鋁關稅影響
日本3月出口受到美國總統川普對鋼鋁加課高關稅影響，成長速度放慢。美國對鋼鋁產品進口加徵關稅，是川普一連串關稅攻擊的第一波。
日本財務省今（17）日發布的數據顯示，日本3月出口額年增3.9%，低於原本預期的成長率中位數4.4%；進口成長2%，也不如預估的中位數3.1%。
3月日本的貿易維持順差，金額達5,441億日圓。貿易順差持續增加帶動了日本經濟，然而日本國內由於通膨頑固，消費仍然承壓。如今前景的不確定性再增加，因為川普猛推關稅措施，已引發中國等國家的報復。
川普關稅打擊美國的盟邦和敵手，製造了全球貨品流通大亂的重大風險。
日本3月對美國的出口額增加3.1%，對中國出口額減少4.8%，對歐洲出口也減少1.1%。中國與歐洲都有反擊川普的加徵關稅，日本則已經表示，不會對美國採取報復措施。
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