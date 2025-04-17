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川普與日本貿易代表團會面 稱取得「重大進展」

中央社／ 華盛頓16日專電
日本新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正。路透
日本新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正。路透

美國總統川普（Donald Trump）祭出對等關稅，日本派經濟再生大臣赤澤亮正赴美進行談判。川普今天下午發文表示已與日本貿易代表團會面，並稱取得「重大進展」。

川普先前宣布將實施「對等關稅」措施，其中對日本的稅率為24%，但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。各國紛紛把握這段期間與美國進行談判。

赤澤16日從東京啟程，飛往美國，預備與進行談判。

川普今天下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「很榮幸剛跟日本貿易代表團會面，（取得）重大進展！」

川普今天稍早也發文表示，日本為了交涉關稅、軍事支援經費及「貿易公平性」，派人訪美，「我將與財政部長、商務部長一同出席這場會議，希望可以研擬出對日本、美國都好的成果！」

法新社報導，日本是美國最大投資來源國，也是關係緊密的戰略及經濟盟友。各國貿易官員等候針對川普的關稅展開談判之際，外界高度矚目這場會談可能成為其他國家的談判指標。

川普 關稅

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