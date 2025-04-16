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美中貿易戰誰輸？克魯曼：川普將吞敗 4點駁「孤立中國」說法

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

北京為報復美國總統川普對中國大陸進口貨加徵巨幅關稅，已暫停出口對眾多產業和軍工業至關重要的稀土礦物和磁鐵。與此同時，美國與歐盟的貿易談判似無任何進展。知名經濟學者克魯曼表示，從這兩項發展觀之，川普打貿易戰恐怕是輸定了。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼16日指出，從北京最新報復行動看來，中國大陸顯然比川普政府更懂得如何打貿易戰，而川普幫既不曉得自己在幹什麼，甚至不知道自己想要什麼。

何以見得川普和他身邊的馬屁精不懂國際貿易？克魯曼指出，國際貿易不是關於「你可以賣什麼」，而是關於「你能買什麼」。

簡單說，從事國際貿易的目的，是從其他國家進口你需要的東西，而這些進口貨可能無法在本土製造或成本高昂，比方說加拿大的水力發電。出口--把產品賣到別國--是為了賺取收益，用來買進口產品。

這說明了為什麼，認真分析川普與中國大陸的貿易戰，得到的結果多半是：中國大陸占上風。

克魯曼讚FT分析精闢切中要點

克魯曼指出，英國金融時報（FT）日前的分析就很精闢，文中指出，美國出口到中國大陸的產品「大量集中在農產品」，可以相當輕易地找到替代供應源，例如改向巴西採購原先購自愛荷華州的黃豆。

對照下，美國許多原先進口自中國大陸的產品，卻難找到替代來源。而且，這些原先從中國大陸進口的產品，許多是工業投入品，而不是消費品。

所以，川普挑起的貿易戰將打亂美國自己的供應鏈。衝擊會有多大？想想新冠肺炎疫情期間的情景便知。當時，零件短缺衝擊經濟各層面，也因此助漲通膨。克魯曼警告，那些夢魘可能捲土重來，對川普矢言要振興的美國製造業造成重大傷害。

美國經濟目前受制於中國大陸嗎？克魯曼答案是否定的。美國的生產力仍高，倘若有明智的領導團隊，連嚴重的經濟衝擊也應付得來。問題是，現在當家的是顢頇的川普2.0。

克魯曼4點質疑WSJ報導不可信

從華爾街日報（WSJ）標題為「美國打算用關稅談判孤立中國」的報導，似乎顯示川普關稅計畫背後有謀略？克魯曼認為並不可信，並舉四個理由。

一、WSJ報導顯然是財長貝森特放出的風聲，意在「影響」政策，但目前毫無理由相信主導川普政策的是貝森特，而不是川普關稅軍師納瓦羅或商務部長魯特尼克。

二、即使美國談判員設法與其他國家談判，藉此孤立中國大陸，也不太可能成功，因為在片面撕毀貿易協定、關稅大刀瘋狂揮向所有貿易夥伴之後，川普的國際公信力已蕩然無存。

三、就算川普的承諾可信，哪個歐洲政府會願意加入美國對中國大陸發動的貿易戰，而不惜自毀供應鏈，只求免挨川普關稅懲罰？

四、川普政府用錯武器打貿易戰--明明是槍戰，卻提刀上戰場。

川普關稅戰火力集中在削弱中國大陸產品外銷能力。這確實會打到中國大陸出口產業的痛點，短期出口產業利益勢必受損。不過，北京不乏因應之道，例如可協助受影響的產業因應出口訂單流失，如同川普1.0補貼農民那般；北京也可推出振興措施刺激內需，以彌補出口產業的工作流失。更何況，中國大陸國家主席習近平和中共不必面對選民壓力。

總之，中國大陸可用多種方法，減輕對美出口損失的衝擊；但美國要因應中國大陸關鍵材料斷供的衝擊，難度高出甚多。

重點是，連貝森特這種還算相對聰明幹練的川普2.0官員，打貿易戰的思路竟仍局限於阻斷中國大陸產品銷往美國及「貿易戰盟國」的市場管道。殊不知此刻真正問題在於：中國大陸能否擾亂美國的供應鏈，藉此扼殺美國的經濟。

川普 關稅

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