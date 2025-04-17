香港停收寄美「含貨品郵件」

香港特區政府新聞網昨日發布新聞公報稱，昨日起停收寄往美國的含貨品平郵郵件，並將於廿七日起，暫停接收內載貨品的空郵郵件。

官方公布的新聞公報指出，美國政府先前宣布由五月二日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。「美方霸凌無理，濫施關稅，香港郵政絕不會代收所謂關稅，並會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件」。

先前小額包裹寄美長年享有免關稅的待遇，使得大陸線上零售商Temu和Shein兩大平台受惠，先前出口至美國的貨品不僅免關稅，還可直接避開海關檢查。不過美國總統川普二日宣布對各國實施「對等關稅」，同時宣布取消陸、港輸美價值八百美元以下小額包裹的免稅政策，課徵申報價值百分之卅或每件廿五美元的關稅；八日又簽署一項行政命令，將來自陸、港的小額包裹關稅，從百分之卅增至百分之九十，現在稅率又從百分之九十變成百分之一百二十。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍指出，香港對包括美國商品在內的所有商品零關稅。過去十年，美國對香港貿易順差達二七一五億美元，但美國依然對香港加徵關稅，「它不是要我們的稅，而是要我們的命」。