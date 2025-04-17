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美日關稅談判 川普親上陣
美國總統川普表示，他將親自出席十六日與日本代表進行的關稅談判。美日都宣稱，有信心達成雙邊互惠談判成果。
川普於美東時間十六日一早在「真實社群」發文表示，「日本今天會來協商關稅、軍事支持的費用和『貿易公平』」。
川普說，「我將與財政部長（貝森特）和商務部長（盧特尼克）一起出席會議。希望可以達成一些什麼，對美國和日本都很好（極好！）」。
日本內閣官房長官林芳正先前已說，經濟再生大臣赤澤亮正十六日到十八日將在華府與貝森特等人會談。
日本談判代表經濟再生大臣赤澤亮正表示，希望保護日本利益同時達成「雙贏」談判結果。他說：「我有信心我們將能建立信賴關係，進行獲致雙贏的良好協商。」
川普二日宣布對日本課徵百分之廿四對等關稅，隨後又暫緩九十天實施。但日本目前仍被美國課徵百分之十基準關稅，汽車、汽車零組件、鋼鋁輸美也被課徵百分之廿五關稅。
日本首相石破茂一直努力向川普爭取關稅豁免，但日本很少談到可能在美日談判中提供的讓步。
此外，川普十五日簽署行政命令，就是否有必要對攸關國安的礦產進口課徵關稅展開調查，也顯示美國掀起貿易戰正擴大戰場，鎖定全球各大關鍵產業。
根據白宮公布的說明文件，川普已要求商務部依「一九六二年貿易擴張法」第二三二條展開調查，以評估這些關鍵原料的進口對「美國國安與韌性」是否構成威脅。
若商務部認定關鍵礦產進口有損國安，總統最後決定課徵關稅，這些新關稅將取代本月川普針對貿易夥伴提出的對等關稅。
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