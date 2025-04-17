經貿協商大陸開條件 要求川普展現尊重、內部立場一致性

美中關稅戰愈演愈烈，雙方能否找到避免陷入曠日廢時貿易戰的方法，攸關全球經濟和金融市場命運。彭博資訊報導，中國大陸對與美國協商持開放態度，但前提是川普展現尊重，並且任命談判負責人。

彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸希望川普政府採取的行動，包括約束內閣官員發表輕蔑言論和提高美國內部立場一致性，以及願意解決中國大陸對美國制裁和台灣的關切。北京當局據傳也希望美國任命獲得川普支持的談判負責人，這個人還要能協助準備川普及中國國家主席習近平會面時能簽署的協議。

彭博資訊最新披露的內幕，與中國大陸財政部前副部長朱光耀說法相呼應。朱光耀日前在新加坡受訪時表示，美中談判必須以尊重為前提。受中國大陸據傳願意在特定前提下與美國談判影響，離岸人民幣對美元16日盤中走揚，最高升至人民幣7.2957元兌1美元，升幅約0.45%。

消息人士透露，美中展開協商的最重要前提，是中國大陸官員需要確定這類交涉以尊重為基礎。儘管川普公開談論習近平時態度相對溫和，川普政府其他成員態度卻較強硬，導致北京當局官員無法釐清美國立場。根據知情人士說法，每當美國官員批評中國大陸，而川普未否認這些看法時，中國大陸官員就會認定川普容忍官員立場。

美國副總統范斯（JD Vance）日前脫口說出「中國鄉巴佬」一詞，引發北京當局極度不滿。中國大陸外交部發言人林劍上周表示，范斯的言論「既無知又無禮」，罕見直接譴責美國高階政治領袖。

針對美中是否會展開協商，彭博經濟學家認為，美中談判面臨三大阻礙，即雙方都不想先退讓、不清楚會不會被獅子大開口及嚴重缺乏互信。至於貿易以外議題方面，紐約時報分析指出，川普決定全心專注於贏得貿易戰，可能扼殺美中就台海、芬太尼和TikTok等議題啟動協商的可能性，至少一年以內難以展開對談。