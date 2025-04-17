美中貿易戰加劇…川普擬孤立大陸 要各國選邊站

知情人士透露，美國政府計畫透過與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，要求限制與中國大陸的貿易往來，從而孤立大陸，總統川普暗示可能要求各國在美中之間選邊站。

川普十五日接受福斯新聞訪問，被問到巴拿馬不再繼續參與中國大陸「一帶一路」的相關問題時，表示他會考慮讓各國在美國與中國之間做出選擇。

華爾街日報引述知情人士報導，美國打算要求貿易夥伴承諾孤立大陸經濟，以換取白宮降低貿易和關稅壁壘。美國官員計畫與七十多個國家進行談判，要求這些國家阻止大陸經由其領土轉運商品，防堵大陸企業在其境內設址以規避美國關稅，各國也不得吸收來自大陸的廉價商品。

由於各國與大陸經濟關聯的程度不同，具體要求可能會有很大差異。知情人士表示，一些已開始與美國進行貿易談判的國家，還沒收到美方提出與大陸相關的要求，這些談判代表也承認，談判還處於早期階段，許多人預期川普政府遲早會提出與大陸有關的要求。

美國希望能藉由這些措施削弱本已搖搖欲墜的大陸經濟，並在川普和大陸國家主席習近平可能舉行的會談之前，令北京在談判桌上處於不利地位。

知情人士表示，美國財政部長貝森特是這項策略的幕後推手之一，貝森特六日於海湖莊園的一次會議向川普提出這項策略，做為推動孤立大陸經濟大戰略一環，最近也獲得川普政府官員支持。

貝森特的計畫包含以關稅將大陸排擠出美國經濟，甚至可能讓在美國掛牌的陸企下市。貝森特不久前受訪時，未排除讓陸企股票在美下市的可能性。

在川普九日宣布暫停徵收對等關稅九十天之後，貝森特主導對等關稅的貿易談判。

貝森特十六日與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會晤，並列出了一份他認為可能很快與美國達成協議的國家名單，包括日本、英國、澳洲、南韓和印度。