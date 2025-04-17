觀光降溫、抵制美貨…彭博：美經濟恐損失數百億美元

彭博社報導，隨著外國旅客縮減赴美行程、國際間抵制美國產品情況升溫，二○二五年美國經濟恐將損失數百億美元收入，為本已脆弱的經濟前景增添更多壓力。

根據美國國際貿易署（ＩＴＡ）十四日公布的數據，三月非美籍旅客入境美國的航空人次較去年同期下滑近百分之十。高盛預估，若最壞情況成真，今年因外國旅遊與抵制行為所造成的經濟損失，恐高達美國國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之○點三，相當於九百億美元。

在疫情管制解除後，外國觀光曾為美國帶來一波經濟回暖，但如今隨著邊境管制趨嚴、地緣政治緊張升高以及全球經濟不確定性增加，許多人開始重新考量赴美旅遊計畫。

加拿大卅四歲攝影師艾倫，因美國總統川普對加拿大課徵關稅還宣稱要讓加拿大成為美國一州，而取消赴美露營行程，轉往卑詩省旅遊。他說：「我們不是不出門，而是把錢花在其他地方。」

艾倫不僅改變旅遊計畫，也取消Netflix訂閱，並開始避免購買美國進口商品。

根據ＩＴＡ數據，二○二三年國際旅客在美國消費創下二五四○億美元新高。ＩＴＡ三月初原預測今年美國將迎來七千七百萬名外籍旅客，接近二○一九年歷史高點，並於二○二六年創下新高。然而，不久後美國機場嚴格盤查法國、德國等國旅客消息傳出，加拿大包括退休基金與醫療機構等單位，陸續對員工發出赴美旅遊警示。

彭博社分析，美國每年近二百億美元的國際旅遊零售支出恐面臨流失風險。

根據ＯＡＧ航空數據顯示，加拿大今年至九月的赴美機票預訂量，較去年同期大減百分之七十。雅高酒店集團（Accor SA）也指出，歐洲旅客的夏季訂房量下滑百分之廿五，可能與機場盤查新聞造成「負面聲量」有關，使觀光客轉往其他目的地。

高盛在三月底報告指出，美國對傳統盟友的關稅政策與強硬立場，正在傷害外界對美國的觀感，這將進一步拖累美國經濟成長。