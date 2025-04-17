加州將告川普 非法對陸加關稅

美國民主黨籍加州州長紐森十六日說，加州將提告挑戰總統川普對中國大陸、加拿大和墨西哥等各國實施廣泛關稅的權限，主張實施這類關稅須經國會批准。

美聯社報導，該訴訟將在加州北區聯邦地區法院提出，指稱川普援引美國「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）對中加墨實施關稅、或對所有輸美商品實施百分之十基準關稅是非法行為，還將請求法院立即阻擋這些關稅。

紐森說，現行關稅已在加州造成開銷膨脹和巨額損失，「川普總統的非法關稅正對加州家庭、企業和我們經濟引發混亂」，導致物價上漲、危及就業，「我們將替無法承受這場混亂持續的美國家庭站出來」。紐森十六日稍晚將與加州檢察長邦塔一同談論這次訴訟。

ＩＥＥＰＡ允許總統基於應對外國威脅，凍結或阻擋交易；川普也已提供多項理由為加徵關稅辯護，包括這意在刺激美國製造業並阻止芬太尼非法流入。紐森的辦公室卻說，該法雖明定總統在宣布國家緊急狀態以應對外來國安、外交政策或經濟威脅時，可採取哪些行動，「但關稅不在其中」。

洛杉磯時報報導，加州已對川普新政府提起十多起訴訟，這次提告標誌紐森首次在這類訴訟擔任主導角色，表明他在川普第二任可能改變以往相對保守態度。直到此前，州檢察長邦塔一直代表加州與聯邦政府展開法律纏鬥。

加州經濟規模冠居美國各州，是對外出口重鎮且農業發達；許多該州生產的堅果、蔬果外銷海外。紐森先前也呼籲其他國家在報復關稅中豁免加州，但目前還未傳出有這類協議。

加州州長辦公室說，去年加州進出口貿易總額將近六七五○億美元。若對外經貿衰退且股市暴跌，加州恐在川普的關稅政策下損失數以十億計美元收入。墨、加、中分別是加州前三大貿易夥伴。

若加州成功促成國會表決川普關稅，可能讓共和黨議員在明年期中選舉時容易受到政治批評。

另外，美國幾家小企業也已委託法律倡議團體在國際貿易委員會（ＩＴＣ）遞狀控告川普，指控川普藉由聲稱美國對他國的貿易逆差構成緊急狀態，逕行課徵關稅，篡奪國會權力，也踰越總統職權，希望阻止川普二日宣布的對等關稅及另外對中國加徵的關稅。

發起控告的包括紐約酒飲進口商、賓州釣魚工具零售商、維州教育套組及音樂工具製造商。訴狀指出，憲法將設定關稅稅率的權力賦予國會而非總統，國會未授予總統這類權力，川普援引的ＩＥＥＰＡ也未授權總統片面發布對各國課全面關稅。