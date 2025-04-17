備戰關稅報復 歐盟列美400項商品

美國總統川普對全球發動對等關稅大刀，歐盟遭加徵百分之廿，川普宣布暫緩實施九十天後，歐盟也同意暫緩反制措施九十天。但歐盟宣布，若與美國貿易談判未能成功，將對超過四百項美國產品加徵報復性關稅，包括衛生紙、眼部化妝品、大豆等，且大多數進口商品將被加徵百分之廿五的額外關稅。

ＣＮＮ報導，歐盟執委會十四日公布一份涵蓋約四百項美國商品的清單，若歐美未能達成協議，多數產品將面臨百分之廿五額外關稅。另有約一千三百項產品可能在七月中旬或稍晚面臨更高進口稅。

外界擔憂貿易戰將使美國及全球經濟陷入衰退。川普本月稍早宣布「對等關稅」政策，歐盟原訂十五日啟動對美反制措施，以報復美國對歐盟鋼鋁製品加徵百分之廿五關稅。不過，隨著美方宣布暫緩執行關稅，歐盟也將反制措施暫緩九十天，爭取談判空間。

歐盟執委會說：「歐盟已暫停對美方不合理貿易關稅的反制行動，以便為歐美雙方談判留出時間與空間。倘若談判未達成令人滿意的結果，歐盟將立即啟動反制措施。」

儘管最新清單大致避開美國對歐出口額最高的產品，但仍波及部分重要品項。根據歐盟以二○二三年美方官方數據推算，美國對歐洲出口前五大項目分別為：石油與天然氣、藥品與醫療用品、航空產品與零件、醫療設備與供應品，以及汽車。而大豆為美國對歐洲最大農業出口項目。

此次清單中，機車與大豆皆列入，恐面臨百分之廿五的關稅衝擊。其餘受影響的美國農產品還包括堅果與新鮮水果。

歐盟可能再祭出更多報復措施。除了鋼鋁關稅，美國也對歐盟汽車與零組件課徵百分之廿五關稅，雖然川普表示有意豁免汽車關稅。歐盟目前正研擬對汽車關稅與「對等關稅」的回應對策。