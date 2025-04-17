川普將參與美日談判 日方：有很多牌可打

經濟日報／ 編譯劉忠勇吳孟真／綜合外電
美國總統川普說，美日將就關稅和美對日軍事支持成本等議題展開談判。路透
美國總統川普說，美日將就關稅和美對日軍事支持成本等議題展開談判。路透

美國總統川普說，日本官方代表16日抵達華府，美日將就關稅和美對日軍事支持成本等議題展開談判，他本人將參與談判。日本首相經濟顧問三得利控股社長新浪剛史日前表示，日本對美國關稅談判「手上有很多牌可打」。

他指出，日本不僅是美國最大外國投資國，也是美國公債最大海外持有國。東京還有另一張牌可打，就是討論軍購，日本正努力將國防支出提高到占國內生產毛額（GDP）的2%。

美日貿易談判要點
美日貿易談判要點

川普16日在其社群平台Truth Social發文表示，「日本今天將前來協商關稅、軍事支持成本，以及『貿易公平』事宜，我和財政部長、商務部長將一同出席會議，希望能獲得一些解決方案，這對美、日雙方而言，將會是個大好消息。」

日本首席談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正赴美訪問，和美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾展開談判。日媒日前報導，美日談判內容可能包含汽車、農產品、非關稅壁壘和匯率。

日本是最早與美國展開談判的國家之一。赴美前赤澤對記者說：「我會仔細考慮哪些事項最符合日本國家利益、什麼方式最有效，在談判中傾盡全力。」

日本首相經濟顧問、三得利控股社長新浪剛史日前接受CNBC訪問，對於這次貿易談判表示「審慎樂觀」，日本對美國關稅談判「手上有很多牌可打」。

他指出，日本不僅是美國最大外國投資國，也是美國公債最大海外持有國。

他說，日本應該進一步討論擴大對美投資的機會，並繼續持有規模龐大的美國公債，他說：「我們知道總統（美國總統川普）非常在意債市動盪。」

日本目前握有高達1.1兆美元美國公債。川普曾表示，上周美債市場拋售潮是他對「對等關稅」政策急踩煞車原因之一。

新浪表示，東京還有另一張牌可打，就是討論軍購，日本正努力將國防支出提高到占國內生產毛額（GDP）的2%。

新浪說：「我們應該讓雙邊關係正常化，畢竟日本是美國最重要盟友。我們希望雙方關係回到正常軌道，並在區域安全層面提升美日關係。」

新浪也表示，當前情勢下，日本赴美投資並非理想選擇，但他也坦言，美國生產力遠高於其他國家，仍具投資吸引力。

川普 關稅

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