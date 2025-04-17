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川普批中國 對美農民殘忍

經濟日報／ 編譯林文彬陳律安／綜合外電

美國總統川普表示，中國大陸對美國農民很「殘忍」，每當美中舉行貿易協商或大打貿易戰，美國農民總是首當其衝，他上次執政時就是這樣，美國會保護農民。

川普15日在社群媒體Truth Social表示，在他第一任期時，所幸美國農民「撐住」，美中才能達成很棒的貿易協議，但繼任他的拜登卻未落實，中國大陸也未嚴格遵守協議，只從美國進口部分他們答應購買的產品。

川普說：「我們的農民很棒，但正是因為他們很偉大，美國與敵人作戰時農民總是站在前線…美國會保護我們的農民。」

貿易戰不斷升溫導致中國大陸無法採購美國農作物，該國本周轉而大舉採購巴西黃豆。彭博資訊引述消息人士說法報導，大陸進口商上周前半周至少從巴西採購240萬公噸黃豆，逼近該國每月平均壓榨量的三分之一。

大陸是全球最大黃豆進口國，通常2月左右開始採購巴西黃豆。但知情人士指出，大陸上周採購巴西黃豆的速度及數量仍非比尋常。目前巴西是大陸最大黃豆供應國，美國第二大，大陸通常在第4季轉為採購美國黃豆。

川普 關稅

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