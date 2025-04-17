美對陸關稅最高245% 注射器、電動車等面臨超高課稅

美國白宮網站15日發布的一份針對232條款相關事實清單（fact sheet）中提到，「大陸現在面臨對進口到美國產品徵收最高可達245%的關稅（up to a 245% tariff）」。

大陸多位專家和對美貿易從業人員都表示，該245%不是新的徵稅數字，是目前對美出口的注射器、電動汽車等產品面臨的最高關稅可達245%。

美對陸產品加徵關稅概況

第一財經引述經貿法律界資深人士提到，從上下文來看，該文不存在再加到245%的含義，「up to」的意思是可最高達到之意，如果美方要加徵關稅，行文不是如此，必須出具行政命令，在聯邦公報有相關文件，其中對關稅生效起始時間等問題都要講清楚，目前這個只是一個「事實清單」。

查詢大陸商務部和財政部網站資訊，美方在4月10日宣布加徵所謂對等關稅，並在12日宣布部分豁免後，尚無更新措施，但在上述事實清單寫出「245%的關稅」這一數字。

在美國長期從事物流運輸資深人士羅傑解釋，該含義是某類大陸商品最高關稅是245%，不是把所有大陸商品關稅加到245%，「如果是的話，不會這麼表述，也會寫清楚生效日期。且截至16日中午，都沒有一家美媒報導此事。」

在該解析中，大陸對美出口注射器、電動汽車等產品面臨245%的關稅。這個245%是「現有累計稅率」不是「新增稅率」。相當於把之前的301關稅+鋼鋁稅+芬太尼專項稅+對等關稅打包算總帳，純屬數學遊戲。

2024年9月拜登政府時期，美國曾對包括電動車、注射器、半導體等14大類共389種大陸產品加徵25%至100%的關稅‌，此次關稅調整屬於美國對大陸301關稅行動的一部分，其中加徵100%關稅‌產品主要集中在‌電動汽車（EVs）‌領域，涉及鋰電池、太陽能電池、半導體等產品關稅增幅為‌25%-50%‌，未達100%。

大陸外交部發言人林劍昨（16）日表示，具體稅率數字可以問問美方。中方已多次闡明在關稅問題的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起，中方採取必要反制措施，是為維護自身正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。