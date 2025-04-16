貿易戰 波及關鍵礦產

美國總統川普15日簽署行政命令，就是否有必要對攸關國安的礦產進口課徵關稅展開調查，顯示美國正在擴大貿易戰戰場，鎖定全球各大關鍵產業。

據白宮公布說明文件，川普已要求商務部依「1962年貿易擴張法」第232條展開調查，以評估特定關鍵原料的進口對「美國國安與韌性」是否構成威脅。若商務部認定有損國安，總統將決定課徵關稅，這些新關稅將取代川普本月提出的對等關稅。

這次命令涵蓋稀土元素等關鍵礦物，川普政府稱之為美國「國防工業基礎的建材」，攸關噴射引擎、飛彈導引系統、高階電腦、雷達、光學和通訊設備的製造。另外也涵蓋鈾、經加工的關鍵礦產和其衍生產品。