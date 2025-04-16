路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。資料照片。美聯社
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。資料照片。美聯社

美國總統川普下令調查對所有美國進口關鍵礦產徵收新關稅的可能性，路透社指出，這項命令使得美國過度依賴中國等國家提供加工後關鍵礦產的問題表露無遺。

川普今天簽署行政命令，要求針對進口加工關鍵礦產及其下游產品進行國家安全調查；下游產品包括半導體晶圓、電動車、智慧型手機等。

他援引1962年「貿易擴張法」（Trade ExpansionAct）第232條款（Section 232），要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行調查，以判定進口加工後的關鍵礦產及其下游產品對美國國家安全的影響。

川普在第1任期也曾利用這項法律對全球鋼鐵和鋁材徵收25%關稅。今年2月，他下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性，也是援引相同法律。

川普在命令中表示：「美國對進口的依賴及其供應鏈的脆弱性，提高對國安、防衛準備、物價穩定、經濟繁榮與韌性造成風險的可能性。」

盧特尼克須在180天內向川普報告他的調查結果，包括是否徵收關稅。白宮表示，如果川普對某個國家的關鍵礦產徵收關稅，該稅率將取代川普本月稍早徵收的對等關稅。

路透社指出，川普今日舉措是美國與全球貿易夥伴貿易爭端的重大升級，並試圖藉此直接反擊中國。

此外，這項行政命令也暴露出製造商、產業顧問、學者和其他人士長期以來警告華府的問題：美國過度依賴北京和其他國家提供驅動美國整體經濟的加工後的關鍵礦產。

例如，被美國地質調查所（U.S. Geological Survey）視為關鍵的50種礦物中，中國是其中30種的全球最大生產國，而近幾個月來中國一直在減少出口。

根據這項行政命令，相關調查將評估美國在所有關鍵礦物（包括鈷、鎳、17種稀土以及鈾）加工方面的弱點、外國行為者如何扭曲市場，以及可以採取哪些措施來促進國內供應和回收。

美國目前只萃取和加工少量的鋰，只有一座鎳礦但沒有鎳冶煉廠，也沒有鈷礦或精煉廠。雖然美國有幾座銅礦，但只有兩座銅冶煉廠，並且依賴其他國家加工這種重要金屬。

川普 關稅

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