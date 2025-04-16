因應對等關稅 泰國不動用外匯存底不干預匯率

中央社／ 曼谷16日專電
泰銖（見圖）。路透
泰銖（見圖）。路透

美國總統川普宣布對等關稅，泰國將由副總理皮猜赴美談判。皮猜今天表示，泰國不會動用外匯存底也不會干預泰銖匯率，泰國沒有立即出售美國債券的計劃，顯示對美國政策持續有信心。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策，泰國榜上有名，不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天。

泰國將由副總理兼財政部長皮猜（PichaiChunhavajira）和商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）率隊，預計21日在美國華盛頓與美方會談。

副總理皮猜今天和明天與泰國中央銀行總裁賽塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）會面，雙方討論川普政府的經濟政策對泰國經濟的潛在影響，並擬定應對方案。

民族報（The Nation）報導指出，泰國政府正密切關注國際政策動態，特別是美國利率與債券殖利率的波動情況；泰國的貨幣政策至今保持相對穩定，由泰國央行集中管理外匯存底，並採取審慎的財務管理方式。

副總理皮猜今天表示，泰國並未出售任何美國債券，目前泰國央行正在分析整體情勢，「我們沒有立即出售的計劃，這顯示出我們對美國政策持續有信心。」

當被問及是否可能動用外匯存底時，皮猜堅決排除這個可能性，強調外匯存底是為支持進出口流動性所設置。他重申，政策要透過預算機制來執行，例如調整財政赤字。

至於泰銖匯率，副總理皮猜表示沒有干預計劃，將依貨幣政策委員會（MPC）決定而自由波動。

他也指出，目前的貸款條件有放寬跡象，不過由於川普關稅政策的不確定性，讓進出口商暫時出現觀望而延後了部分投資決策，政府正考慮對受影響的業者提供可能的支援措施。

副總理皮猜表示，他和央行總裁的會議是例行性的討論，並非針對任何緊急情況，他們會密切關注川普政策的最新發展，因為其中仍有許多不確定性。

川普 關稅

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