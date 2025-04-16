MI308產品銷陸遭管制 AMD估提列8億美元費用

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
超微預估，川普政府對出口至中國大陸的AI晶片祭出新限制，將導致該公司最多提列8億美元費用。路透
超微預估，川普政府對出口至中國大陸的AI晶片祭出新限制，將導致該公司最多提列8億美元費用。路透

超微公司（AMD）預估，川普政府對出口至中國大陸的人工智慧（AI）晶片祭出新限制，將導致該公司最多提列8億美元費用。

超微在提交給美國證管會（SEC）的文件中表示，已完成旗下MI308產品新出口許可要求初步評估，將尋求取得向中國大陸客戶出口產品的許可，但無法確定是否會成功。超微股價16日早盤最多重挫8.1%，報87.59美元。

輝達公司（Nvidia）15日也揭露類似訊息，透露該公司將提列55億美元費用，原因是旗下H20晶片將無法出口至中國大陸，除非取得許可。

川普 超微 輝達 關稅

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