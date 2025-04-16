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美國3月零售銷售勁揚 消費者趕在關稅上路前狂掃貨「1商品」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車，但對經濟前景的顧慮仍打擊非必要支出。

美國商務部16日公布，3月零售銷售增加1.4%，增幅是逾兩年來最大。2月數據維持增加0.2%未修正。路透訪調經濟學家預測，上月零售銷售增幅為1.3%。剔除汽車的零售銷售增加0.5%。

美國總統川普對進口汽車和卡車加徵25%的關稅在4月初生效，對汽車零件徵收的關稅生效日期則不晚於5月3日。最新數據顯示，消費者趕在關稅上路、價格料將調漲數千美元之前買車，導致3月零售銷售躍增。

川普 美國 買車 關稅

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