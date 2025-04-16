快訊

川普關稅海嘯來襲！台積法說前夕 2大外資再加入「降價陣營」

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3至20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅成共和黨政治包袱！議員「陽奉陰違」暗中盼最高法院出手解圍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在白宮向美國海軍官校美式足球校隊頒發總司令獎盃時，手裡拿著一個球和一枚戒指。路透
美國總統川普15日在白宮向美國海軍官校美式足球校隊頒發總司令獎盃時，手裡拿著一個球和一枚戒指。路透

美國總統川普雖然將對等關稅措施推遲90天實施，但他的貿易戰已成了共和黨越來越大的政治包袱。國會山報16日報導，共和黨國會議員們暗中希望美國最高法院出手，讓關稅踩剎車。

川普9日宣布75個國家的對等關稅暫緩90天，允許各國與美方進行談判，但中國大陸例外，許多產品面臨高達145%關稅，白宮最新聲明則指陸方將面臨高達245%關稅，但據報僅針對部分品項。而川普的對等關稅也面臨新的法律挑戰，多家企業上法院控告川普政府。

國會山報報導，一些共和黨國會議員私下反對川普關稅，卻害怕公開批評，希望最高法院最終將控制川普的關稅權力。共和黨策士、參院前共和黨幕僚達林（Brian Darling）表示，「議員們樂見法院幫他們解圍，維護憲法賦予眾議院的徵稅權」。

達林說，「參眾議員希望法院給他們某種保護，我敢肯定，如果這些關稅持續很長一段時間，許多參眾議員都會擔心連任問題。他們正盯著民調數據，看到關稅不受歡迎。他們不會在外反對總統，因為這伴隨著巨大壞處」。

另一位匿名共和黨策士表示，「法院若出面干預任何川普關稅，這對國會山莊不同意的共和黨人是件好事」。

該策士說，許多共和黨國會議員認為，川普對美國兩個最大貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅，行徑過於激進，並透露經濟若陷入衰退，共和黨國會議員對競選連任感到擔心，但又不想公開批評川普的政策，「政治上，他們的處境岌岌可危」。

這位策士預測最高法院「可能以某種方式插手」，並補充道，「其中一些抵達最高法院時可能被駁回」。

一位匿名的參議院共和黨幕僚表示，川普的全面關稅在共和黨參議員之間不受歡迎，「顧慮相當廣泛」。

雖然許多共和黨參議員贊成以關稅威脅，為美國出口商取得更好的協議，但他們擔心川普的關稅可能成為永久性。該幕僚說，參議院共和黨人不希望地方法院層級的法官做出影響全美的判決，但如果是最高法院介入，他們將更正面看待司法干預。這位幕僚補充指出，「很多人不喜歡這些關稅，這是一個分裂本黨的議題」。

共和黨 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普簽署行政命令 盼降低藥品價格、改進價格談判流程

川普2.0避險！學者：應建雙重供應鏈 深化多邊自貿協定

關稅戰波及特斯拉！知情人曝對陸關稅上調 拖累Cybercab、Semi生產計畫

日方訪美談關稅、軍事支持費用 川普親曝將與會

相關新聞

川普關稅成共和黨政治包袱！議員「陽奉陰違」暗中盼最高法院出手解圍

美國總統川普雖然將對等關稅措施推遲90天實施，但他的貿易戰已成了共和黨越來越大的政治包袱。國會山報16日報導，共和黨國會...

先決條件觸及台灣！彭博揭陸方盤算：若川普展現尊重陸對談判持開放態度

彭博社16日引述一名熟知中國大陸政府想法的人士說法報導，陸方希望看到美國川普政府採取一系列措施，才會同意進行貿易談判，包...

美國3月零售銷售勁揚 消費者趕在關稅上路前狂掃貨「1商品」

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車，但對經濟前景的顧慮仍打擊非必要支出。

日方訪美談關稅、軍事支持費用 川普親曝將與會

美國總統川普於美東時間16日一早在「真實社群」發文說，「日本今天會來協商關稅、軍事支持的費用和『貿易公平』」。

中國不玩關稅數字遊戲 卻密謀推倒美債？

美中貿易戰的規模令許多交易員措手不及，不僅引發全球股市的拋售潮，也波及美國國債市場。

關稅增至245% 陸商務部批：美將關稅武器化到毫無理性

美中貿易戰再升級，美國白宮15日最新聲明指，由於大陸採取報復行動，對大陸輸美產品關稅已由現在的145%提高至245%。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。