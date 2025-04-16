關稅增至245% 陸商務部批：美將關稅武器化到毫無理性

美中貿易戰再升級，美國白宮15日最新聲明指，由於大陸採取報復行動，對大陸輸美產品關稅已由現在的145%提高至245%。對此，大陸商務部回應，美方此舉充分暴露其將關稅武器化到了毫無理性的地步，中方不予理會，但若美方執意繼續侵害中方​​權益，將堅決反制奉陪到底。

據大陸商務部網站16日晚消息，有媒體問及，白宮網站於美東時間4月15日發布關於關鍵礦產和衍生品232調查的有關事實清單，提到因中國針對美「對等關稅」採取報復措施，現在中國出口到美國的商品面臨最高達245%的關稅。

大陸商務部發言人就此回答指，中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達245%。這充分暴露美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。中方此前已就美國單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質侵害中方​​權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

同日稍早，大陸外交部發言人林劍對此表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。林劍也表示，美方若想透過對話談判解決問題，「就應該停止極限施壓那一套」。

林劍並指，具體稅率的數字，可以問問美方。中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。

據了解，美國白宮網站15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「大陸現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅（up to a 245% tariff）」。

第一財經引述大陸多位專家和對美貿易從業人員指，該245%非新的徵稅數字，而是目前對美出口的注射器等產品面臨的最高關稅可達到245%。有經貿法律界資深人士稱，從上下文來看，此文不存在再加到245%的含義，「up to」的意思是可最高達到之意，如果美方要加徵關稅，行文不是如此，必須出具正式的行政命令，在聯邦公報有相關文件，其中對於關稅的生效起始時間等問題都要講清楚，目前這個只是一個「事實清單」。