美喊245%關稅 陸商務部：數字遊戲不予理會

對於美國白宮稱，大陸輸美產品現在面臨最高百分之兩百四十五的關稅，是否意味再次提高引發關注。對此，大陸商務部新聞發言人今晚回應定調稱，「中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」，並指對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。

美國白宮網站於當地時間十五日，發布的一份針對二三二條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「大陸現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達百分之兩百四十五的關稅（up to a 245% tariff）」。

對此，大陸商務部晚間發布發言人就「美對華關稅稅率情況」的「答記者問」表示，「中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」。

大陸商務部新聞發言人接著稱，這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。中方此前已就美單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

稍早，大陸外交部發言人林劍在下午的記者會上回應表示，「具體稅率的數字，你可以問問美方」。他並指，「中方不願打，但也絕不怕打」，若美方真的想通過對話談判解決問題，就應停止極限施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上和中方對話。

面對美方對陸官稅從125%，一路喊到145%、245%，第一財經、財通社等陸媒今天報導也引述所謂「經貿法律界資深人士」、「美線物流運輸資深人士」為美方澄清，表示這並非新的徵稅數字，說「up to」意思是可最高達到之意，也不針對大陸所有產品，而是目前對美出口的「某種中國商品」面臨的最高可達關稅。

財通社報導，美國對陸商品關稅主要分為四類，第一是基本稅率，平均3.4%，第二是川普第一任期、拜登任期的保護主義關稅，為7.5%到100%，第三是川普第二任期關於鋼鐵、鋁、汽車和汽車零部件的新關稅25%。最後是川普第二任期關於芬太尼問題的關稅20%、「對等關稅」的125%，這兩者相加145%。