親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷

美國總統川普16日表示，日本擬於周三與美國談判關稅和軍援支出，川普也將參與談判。

川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，日本今天將與美國談判關稅、美國對日軍援的開銷，以及貿易公平。

川普說，他也將與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）一起參與會議；川普說，希望雙方見面能討論出對兩國都好的結果。