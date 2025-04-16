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親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷
美國總統川普16日表示，日本擬於周三與美國談判關稅和軍援支出，川普也將參與談判。
川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，日本今天將與美國談判關稅、美國對日軍援的開銷，以及貿易公平。
川普說，他也將與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）一起參與會議；川普說，希望雙方見面能討論出對兩國都好的結果。
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