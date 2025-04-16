加州拿起法律武器！向聯邦法院提起訴訟 挑戰對川普關稅說「不」

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美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國加州州長加文．紐森（Gavin Newsom）周三表示，加州將向聯邦法院提起訴訟，挑戰總統川普根據《國際緊急經濟權力法》對墨西哥、加拿大和中國商品征收關稅行為的合法性。這些關稅措施引發了一場全球範圍的貿易戰。

紐森政府表示，訴訟狀將遞交美國加州北區聯邦地區法院，指出川普未經國會批准而單方面采取征稅措施，違反了憲法賦予國會的權力。加州還將要求法院立即叫停這些關稅。

川普曾多次為提高關稅辯護，稱此舉旨在促進美國制造業發展，並阻止非法芬太尼流入美國。但加州方面認為，這些關稅已經導致商品價格上漲，嚴重沖擊該州企業與家庭，造成數十億美元的經濟損失。

加州政府「挺身而出」

紐森在聲明中說：「川普總統的非法關稅正在對加州的家庭、企業和經濟造成混亂——物價飛漲，就業受到威脅。我們必須為無法再承受這種混亂的美國家庭挺身而出。」

紐森當天還計劃與加州總檢察長羅伯·邦塔（Rob Bonta）一同在農業重鎮加州中央谷宣布這一訴訟計劃。加州是全美農業生產大州，種植的堅果、水果和蔬菜大多出口海外。

幾天前，紐森還呼籲外國政府豁免加州出口產品不受報復性關稅影響，但目前尚未達成任何協議。

（美聯社）

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川普 美國 關稅

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