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將親自與日進行關稅、軍事談判！川普：對雙方而言會是個大好消息
美國總統川普說，日本官方代表今（16日）將抵美，針對關稅和美國對日軍事支持成本，展開談判。
川普16日在其社群平台Truth Social發文表示，「日本今天將前來協商關稅、軍事支持成本，以及『貿易公平』事宜，我和財政部長和商務部長將一同出席會議，希望能獲得一些解決方案，這對美、日雙方而言，將會是個大好消息！」
日媒日前報導，日本經濟再生大臣赤澤亮正預定於16-18日，以貿易談判代表身分首度訪美，與川普政府進行貿易談判，內容可能包含汽車、農產品、非關稅壁壘和匯率。
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