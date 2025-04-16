快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

關稅戰波及特斯拉！知情人曝對陸關稅上調 拖累Cybercab、Semi生產計畫

中央社／ 上海16日綜合外電報導
1名知情人士透露，美國總統川普在貿易戰中提高中國進口商品的關稅後，電動車大廠特斯拉暫停從中國運送自動駕駛計程車Cybercab與電動卡車Semi零件至美國的計畫。法新社
1名知情人士透露，美國總統川普在貿易戰中提高中國進口商品的關稅後，電動車大廠特斯拉暫停從中國運送自動駕駛計程車Cybercab與電動卡車Semi零件至美國的計畫。法新社

1名知情人士透露，美國總統川普在貿易戰中提高中國進口商品的關稅後，電動車大廠特斯拉暫停從中國運送自動駕駛計程車Cybercab與電動卡車Semi零件至美國的計畫。

路透社報導，此舉可能會影響特斯拉（Tesla）這些備受期待車型的量產時程。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直向投資人宣傳，稱這些車款是能帶動特斯拉成長動力的重大創新。

消息人士透露，當川普對中國輸美商品徵收34%關稅時，特斯拉原已準備好吸收成本，但當關稅進一步上調，特斯拉便無法承擔，最終導致運輸計畫被暫停。由於此事尚未公開，消息人士要求匿名。

川普在4月9日將對中國加徵的關稅提高到84%，隨後上調至125%，使中國商品出口到美國的總關稅來到145%。

消息人士指出，特斯拉原定接下來幾個月開始接收零件，目標是在今年10月啟動這兩款車型的試量產，並於2026年量產。其中Cybercab預計在德州（Texas）生產，Semi則在內華達州（Nevada）生產。

目前尚不清楚這項運送計畫的暫停會持續多久。

對特斯拉關鍵業務計畫的衝擊，反映出川普本希望透過關稅政策提振美國本土製造業，反而對政治盟友馬斯克造成傷害。馬斯克多次在他的社群媒體平台X表示，他支持自由貿易、反對關稅。

川普 特斯拉 美國 關稅 馬斯克

延伸閱讀

陸製零件關稅太高 打亂特斯拉這兩款新車在美生產計畫

曾遭馬斯克轟笨！美貿易顧問自信列談判名單 竟錯喊南韓成「北韓」

美國宣布徵關稅…促中歐電動車談判 替代方案有利比亞迪、不利特斯拉

與馬斯克口水戰 納瓦洛：我與他之間沒事

相關新聞

先決條件觸及台灣！彭博揭陸方盤算：若川普展現尊重陸對談判持開放態度

彭博社16日引述一名熟知中國大陸政府想法的人士說法報導，陸方希望看到美國川普政府採取一系列措施，才會同意進行貿易談判，包...

日方訪美談關稅、軍事支持費用 川普親曝將與會

美國總統川普於美東時間16日一早在「真實社群」發文說，「日本今天會來協商關稅、軍事支持的費用和『貿易公平』」。

中國不玩關稅數字遊戲 卻密謀推倒美債？

美中貿易戰的規模令許多交易員措手不及，不僅引發全球股市的拋售潮，也波及美國國債市場。

親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷

美國總統川普16日表示，日本擬於周三與美國談判關稅和軍援支出，川普也將參與談判。

因應關稅衝擊 新加坡政府設跨部會小組助企業轉型

美國關稅議題持續發酵，新加坡成立「經濟韌性小組」，希望協助企業面對關稅對產業的衝擊。副總理顏金勇今天表示，該小組將聚焦與...

關稅戰波及特斯拉！知情人曝對陸關稅上調 拖累Cybercab、Semi生產計畫

1名知情人士透露，美國總統川普在貿易戰中提高中國進口商品的關稅後，電動車大廠特斯拉暫停從中國運送自動駕駛計程車Cyber...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。