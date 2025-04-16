關稅戰波及特斯拉！知情人曝對陸關稅上調 拖累Cybercab、Semi生產計畫

1名知情人士透露，美國總統川普在貿易戰中提高中國進口商品的關稅後，電動車大廠特斯拉暫停從中國運送自動駕駛計程車Cybercab與電動卡車Semi零件至美國的計畫。

路透社報導，此舉可能會影響特斯拉（Tesla）這些備受期待車型的量產時程。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直向投資人宣傳，稱這些車款是能帶動特斯拉成長動力的重大創新。

消息人士透露，當川普對中國輸美商品徵收34%關稅時，特斯拉原已準備好吸收成本，但當關稅進一步上調，特斯拉便無法承擔，最終導致運輸計畫被暫停。由於此事尚未公開，消息人士要求匿名。

川普在4月9日將對中國加徵的關稅提高到84%，隨後上調至125%，使中國商品出口到美國的總關稅來到145%。

消息人士指出，特斯拉原定接下來幾個月開始接收零件，目標是在今年10月啟動這兩款車型的試量產，並於2026年量產。其中Cybercab預計在德州（Texas）生產，Semi則在內華達州（Nevada）生產。

目前尚不清楚這項運送計畫的暫停會持續多久。

對特斯拉關鍵業務計畫的衝擊，反映出川普本希望透過關稅政策提振美國本土製造業，反而對政治盟友馬斯克造成傷害。馬斯克多次在他的社群媒體平台X表示，他支持自由貿易、反對關稅。