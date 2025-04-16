先決條件觸及台灣！彭博揭陸方盤算：若川普展現尊重陸對談判持開放態度

彭博社16日引述一名熟知中國大陸政府想法的人士說法報導，陸方希望看到美國川普政府採取一系列措施，才會同意進行貿易談判，包括控制內閣成員的詆毀性言論來展現更多尊重。

前述匿名人士表示，其他條件包括美國的立場更加一致，以及願意解決陸方關於美方制裁和台灣問題的擔憂。

前述人士說，北京還希望美國任命一名總統支持的談判聯絡人，並協助準備一份川普和中國大陸國家主席習近平會晤時可以簽署的協議。

彭博社指出，美國迅速加徵關稅已引發大陸民眾廣泛支持報復，給了習近平政治動機回絕川普一再要求通話；川普15日透過白宮發言人喊話，稱大陸需要與美國達成協議，現在就看大陸決定。

根據這位熟知北京想法的人士說法，任何會談的最重要先決條件是陸方官員需要知道，此類接觸將以尊重的態度進行。該人士說，雖然川普公開談到習近平時一直表現相對溫和，但川普政府其他成員則採取比較鷹派態度，讓陸方官員不確定美方立場。

該人士指出，無論川普第一任期情況為何，北京官員都認為他現在對本屆政府擁有巨大控制權。因此，當美國官員發表尖銳的對中言論，而川普不否認這些觀點時，陸方官員就假設川普默許他們的立場。

該人士說，除了希望美國政府發出一致訊息，北京官員還希望知道華府準備解決陸方的一些擔憂，主要為陸方官員普遍認為，美方制定了政策旨在遏制和壓制中國大陸現代化。

該人士說，陸方也希望美國解決國安問題，特別是台灣問題，並指陸方不會在台灣問題上展開任何挑釁行動，但如果受到挑釁，將會回應。

最後，該人士表示，北京也希望美方指定一名監督談判的聯絡人。陸方對人選沒有偏好，但希望此人言行獲得川普授權。

該人士稱，陸方官員明白川普可能想親自領導談判。雖然北京方面樂見川普願意在此類討論上投入自己的時間，但陸方認為，最好的推進方式是由兩國領導人指定官員來監督談判。該人士稱，這將是最有效方式，能確保前述談判最終促成有意義的川習峰會。