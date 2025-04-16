陷美中貿易衝突！波音面臨新危機 美銀證券：對陸舉動不驚訝 但確實不該繼續
勞資糾紛和品管危機才落幕不久，美國航空巨頭波音公司現在又深陷美中不斷升級的貿易衝突之中。
法新社報導，美國總統川普對多種中國產品徵收高達145%新關稅，北京以125%關稅反制，美國最大出口商波音公司因此受到波及。
這些關稅使美國製造的飛機及零件成本增加一倍以上。
川普今天指責中國違背與波音的「大交易」。彭博先前報導，北京下令航空公司不要再接收波音的飛機。
報導還說，北京要求中國航空公司暫停向美國公司購買飛機相關設備和零件。
波音拒絕對此事發表評論。上週彭博報導，由於貿易衝突加劇導致高價產品成本上升，中國吉祥航空推遲接收一架波音寬體飛機客機。
美銀證券集團（BofA Securities）在報告中表示：「未來20年，中國將占據約20%的大型民用噴射機市場。」
報告也說，美國政府在考慮貿易平衡時，不能忽視波音公司。美銀證券表示：「波音是美國最大出口商，因此，我們對中國的舉動並不驚訝，但我們確實認為不能這樣繼續下去。」
報導指出，波音主要競爭對手空中巴士（Airbus）受限產能，無法成為中國大型商用飛機的唯一供應商。
分析家表示，中國商用飛機有限責任公司（COMAC）也「高度依賴美國供應商」。
他們表示，如果中國停止向美國購買飛機零件，中國商用飛機有限責任公司的C919計畫將會停止，交付受阻也會進一步影響美國的貿易平衡。
C919是波音737或空巴A320的競爭對手。
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