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傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升
美中關稅戰愈演愈烈，白宮15日在公告中表示，對中國大陸商品課徵最高245%關稅，理由是中國大陸採取報復行動。彭博資訊引述知情人士說法報導，中國大陸其實對與美國協商持開放態度，但前提是川普展現尊重，並且任命談判負責人。
報導指出，中國大陸希望川普政府採取的行動包括約束內閣官員發表藐視言論，以及願意解決中國大陸對美國制裁和台灣問題的關切。這項消息激勵離岸人民幣對美元16日盤中跳升，美股期指跌幅縮小，原油期貨價格也由黑翻紅。
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