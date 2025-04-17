川普可能再開關稅槍…蘋概股怎麼辦？蘋果、Meta老闆已先一步出招

美國總統川普的對等關稅政策引發全球市場震盪，然而，在這場風暴中，科技產業的重量級人物卻選擇異常沉默。曾在川普就職典禮上站台的科技巨擘，包括亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）和Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等，如今對於關稅議題都避而不談，外媒推測是因為已轉而透過幕後行動來爭取自身利益。到底庫克與川普是否有檯面下交流？一文揭底層真相。

「這種沉默震耳欲聾，畢竟，在川普宣布徵收關稅後，七大科技巨頭的市值總和已損失了數兆美元。但這些科技領袖選擇在公開場合噤聲，特別是對那些銷售硬體產品的公司來說，背後其實有一套冷酷的邏輯。」美國科技媒體《WIRED》記者古德（Lauren Goode）撰文指出，美國已成為一個極度動盪的國家，總統的喜怒無常，已經成為企業在打任何政治牌或公開發聲前不得不考量的因素。

事實上，科技巨頭們並非對川普的關稅完全沉默，他們只是選擇在幕後為自己遊說。

選擇私下奔走，CEO們的低調遊說戰略

華府政治策略師、曾在2008年美國總統大選中擔任參議員馬侃（John McCain）競選助理的克里斯托夫（Niki Christoff）表示，目前關於貿易規則的策略制定，以及與川普團隊的溝通，大多透過私下管道進行，「大家都在試圖達成各自的協議。」她說。

《WIRED》提到，在川普第一任期內，庫克就曾精心維繫與總統的溝通管道，以便在貿易與移民等議題上進行遊說。

雖然輝達（Nvidia）執行長黃仁勳並未出席川普就職典禮，但據報導，他上週參加在海湖莊園舉辦、每人需付費100萬美元的晚宴，之後不久，白宮就撤回對輝達某些對中出口晶片的限制措施。

輝達執行長黃仁勳。(路透)

這些私人管道，讓每位科技領袖可以針對自己的公司來爭取關稅豁免。例如，輝達可能更關注GPU進口晶片的寬鬆政策，而蘋果則因供應鏈複雜，且對中國依賴程度高，訴求內容會完全不同。

同時，消息人士向《WIRED》指出，CEO們也讓像「商業圓桌會議」（Business Roundtable）這類代表包括Alphabet和亞馬遜在內大型企業的貿易組織，為他們代為遊說。商業圓桌會議執行長博爾頓（Joshua Bolten）就發表聲明，呼籲政府「迅速與貿易伙伴達成協議」，並提供「合理的豁免條件」。

這些執行長們也樂於讓像摩根大通（JP Morgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）這樣的銀行家，對外發表關稅對經濟長期衝擊的評論，或是讓對沖基金億萬富豪阿克曼（Bill Ackman）繼續在X上發推文。

鮑爾默、馬斯克反對關稅

當然，也有少數例外。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）就表示，他認為亞馬遜龐大的第三方賣家網絡，可能會將關稅成本轉嫁給消費者。

上週，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與創辦人比爾・蓋茲（Bill Gates）和前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）一同接受《CNBC》的專訪，期間被問到對關稅的看法。鮑爾默就表示，他大學只修過一點經濟學，但就足以知道關稅會帶來混亂，而這種干擾對人民來說「很難承受」。

而納德拉選擇不直接反對，反而把這個提問當成一個推銷AI的機會。「我會把這兩個想法放在心中，然後一步步前進，無論地緣政治或經濟局勢如何變化，我們都會調整應對。」

而除了鮑爾默，反對關稅的，還有特斯拉執行長馬斯克。

馬斯克。（路透）

《WIRED》報導，他曾直接向川普請求取消關稅，同時也高聲斥責川普的首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）是個「白痴」，還說他「比一袋磚頭還笨」，而且，後來馬斯克還特地道歉，表示這個比較「對磚頭實在太不公平了」。

「馬斯克對關稅的看法顯然是出於自身利益，我大膽猜測，他並不怎麼在乎普通民眾的退休帳戶健康狀況，」《WIRED》記者古德（Lauren Goode）說：「畢竟，他正無情地裁撤聯邦員工和政府機構。」

新時代的矽谷哲學：公眾沉默、幕後操作

古德認為，科技巨頭領袖們不久前，還會在公共場合針對重大社會與政治議題發表聲明，以展現對員工與公眾的關懷，「但那樣的聲明大多只是表面功夫，我們從不該假裝相信那些話、也不該讓自己被說服。」

她說，他們在幕後始終在操作一台殘酷的「資本主義機器」，如今，對這些人來說，「公開沉默是黃金，私下遊說才是真正價值連城」，尤其是在面對一位舉止極度善變、可能帶來傷害的川普時。

在川普政策震盪效應下，科技企業領袖選擇退居幕後，透過私下遊說與間接發聲來保護企業利益，這不僅揭示他們面對政經風險的應對策略，也反映出檯面上的「沉默」其實是一種更精密的權力操作。

在當今政商交錯的環境中，科技巨頭們愈來愈意識到，真正的影響力並不來自公開發聲，而來自「幕後的精準施壓與資源布局」。

（本文出自2025.04.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）