美對陸關稅加到245%？專家：是「這些產品」面臨最高關稅

美國白宮網站15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「大陸現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅（up to a 245% tariff）」。大陸多位專家和對美貿易從業人員都表示，該245%不是新的徵稅數字，而是目前對美出口的注射器等產品面臨的最高關稅可達到245%。

第一財經日報報導， 一位經貿法律界資深人士提到，從上下文來看，此文不存在再加到245%的含義，「up to」的意思是可最高達到之意，如果美方要加徵關稅，行文不是如此，必須出具正式的行政命令，在聯邦公報有相關文件，其中對於關稅的生效起始時間等問題都要講清楚，目前這個只是一個「事實清單」。

查詢大陸商務部和財政部網站資訊，美方在10日宣布加徵所謂對等關稅，並在12日宣布部分豁免後，尚無更新措施，但在上述事實清單中寫出「245%的關稅」這一數字。

在美國長期從事美線物流運輸資深人士羅傑解釋，該含義是某類大陸商品最高關稅是245%，而不是把所有大陸商品的關稅加到245%，「如果是的話，不會這麼表述，也會寫清楚生效日期。且截至大陸時間16日中午，都沒有一家美媒報導此事。」

在該解析中，大陸對美出口注射器等產品面臨245%的關稅。

根據大陸財政部網站資訊顯示，10日，美國政府宣布對大陸輸美商品徵收「對等關稅」的稅率進一步提高至125%。

大陸商務部新聞發言人表示，美東時間4月10日，美方公布行政令，進一步提高對大陸產品加徵的「對等關稅」。注意到美方行政令公布的對大陸產品加徵的稅率為41%，比之前美方所稱的加徵關稅稅率還高20個百分點。中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。

該發言人表示，美方肆意加徵單邊關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，造成當前世界經濟、全球市場和多邊貿易體制面臨嚴重衝擊和劇烈動盪，美方對此應負全部責任。

發言人稱，美方對陸輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

隨後，據商務部資訊，美東時間4月12日，美方公布相關備忘錄，豁免電腦、智慧手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等關稅」，中方正在對有關影響進行評估。

商務部新聞發言人對此表示，注意到這是繼美方10日暫緩對部分交易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第2次調整。「應該說，這是美方修正單邊『對等關稅』錯誤做法的一小步。」