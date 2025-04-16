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川普關稅新政讓淘寶海外爆火 衝多國下載量榜首

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
川普月初宣布的「對等關稅」不斷加碼，卻意外讓大量海外網友湧進淘寶，淘寶在海外多個國家的App人氣暴漲、下載量狂飆，截至16日，淘寶已衝上美國App下載榜第2。路透
川普月初宣布的「對等關稅」不斷加碼，卻意外讓大量海外網友湧進淘寶，淘寶在海外多個國家的App人氣暴漲、下載量狂飆，截至16日，淘寶已衝上美國App下載榜第2。路透

美國總統川普月初宣布，對交易夥伴徵收所謂的「對等關稅」措施，且不斷加碼。令人意外的是，關稅風波卻讓大量海外網友湧進淘寶，淘寶在海外多個國家的App下載市場人氣暴漲、下載量狂飆。截至16日，淘寶已經衝上美國App下載榜第二。

至此，美國iOS應用商店電商應用榜單前三均為大陸App，第一為敦煌網，第二為淘寶，第三為SHEIN。

快科技報導，淘寶排名在加拿大、英國等國家上升至第2，法國市場更是排名第1，下載量較關稅風波前大幅上升。

不少外國網友開始連夜搜索淘寶使用攻略，在各大社交平台上，「How to shop on TAOBAO」成了流量密碼。大量外國網友留言稱「發現寶藏」，「想不到還有這麼又好又便宜的大陸商品。」

據了解，不少淘寶商家已經感受了這波「潑天流量」，大服飾行業、3C數碼行業部分店鋪訪問量暴漲1000%，客服系統湧入大量英語詢問。有商家在交流群裡表示，做夢也沒想到有一天在淘寶上能撞上這麼多老外。

上海證券報報導，16日，跨境電商概念活躍，多檔A股個股漲停，樂歌股份漲逾13%，華貿物流、永泰運、集泰股份、潯興股份、瑞貝卡等漲停，蘇豪弘業、星徽股份等大漲。

央視新聞報導，川普政府對全球交易夥伴實施所謂的「對等關稅」，聲稱這是為了解決美國的貿易逆差並推動製造業回流。新加坡華僑銀行中國地區研究主管謝棟銘指出，如果想把製造業帶回美國，需要很多配套措施，而關稅只是其中一部分，其他還包括是否有足夠的工人，工人是否願意做製造業工作，怎麼讓勞動力從服務業重新回到製造業。現在市場上有很多不確定性和未知因素。

謝棟銘認為，美國的關稅政策，不僅會導致全球貿易放緩，還會給以美元為核心的全球金融體系帶來衝擊。「短期來看，這場關稅戰可能會導致全球貿易在接下來的幾個月和幾個季度大幅放緩，這對全球經濟構成風險。從中期來看，需要思考的是，所謂『對等關稅』會如何改變美元作為全球儲備貨幣和融資貨幣的角色。」

川普 關稅

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