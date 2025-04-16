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白宮發布事實清單 對陸關稅上看245％

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

針對中國大陸對美國採取報復性關稅，白宮15日指出，中國大陸將面臨高達245%的關稅；白宮也指出，美國總統川普已簽署行政命令，要求商務部針對美國對進口關鍵礦物和其延伸產品的依賴展開調查，是否會影響到美國的國家安全。

白宮15日發布「事實清單」（fact sheet），指川普上任後，發動「美國優先」的貿易政策，以再次振興美國經濟。

白宮指出，川普在「解放日」當日，對所有國家開徵10%的關稅，並向部分與美國有貿易逆差的國家，個別徵收較高的對等關稅，以期能夠達到公平，並保護美國安全。

白宮表示，已有逾75國與美國聯繫，討論新的貿易協定；正因如此，除了中國大陸之外，目前個別國家的對等關稅稅率已經暫緩；白宮表示，因為中國大陸向美國採取報復，中國大陸進口到美國的產品現在面對高達245%的關稅。

除此之外，白宮也指出，川普明白美國若過度依賴外國的關鍵礦物和其延伸性產品，有可能衝擊到美國的國防能力、基礎建設的發展和科技創新。

白宮表示，關鍵礦物包括稀土和其延伸性產品，是美國軍事工業基礎的關鍵構成要素，而美國非常依賴外國來源，尤其是美國的競爭國家，讓美國在經濟和國防領域上暴露在供應鏈受到干擾，以及經濟脅迫的風險之中。

白宮指出，川普已簽署行政命令，要求商務部針對美國對進口關鍵礦物和其延伸產品的依賴展開調查，是否會影響到美國的國家安全。

北京 川普 習近平 貿易戰 關稅

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