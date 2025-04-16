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白宮關稅最新整理：部分中國產品現在最高面臨245％關稅

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國白宮在宣布總統川普簽署行政命令對進口加工關鍵礦產及其衍生產品的公告中，表示因為中國大陸的報復行動，中國大陸輸美產品現在面臨最高245%的關稅

白宮的公告表示，川普在4月2日解放日對所有國家的進口產品課徵10%關稅，並且針對美國有龐大貿易逆差的國家另行課徵更高的對等關稅，現在超過75國都已尋求討論新的貿易協議，因此中國大陸除外的更高對等關稅措施，都暫緩90天。

白宮表示，現在中國大陸輸美產品面臨最高245%的關稅。白宮日前表示，中國大陸輸美產品的關稅稅率目前為145%。

然而，白宮的公告似乎並非宣告對陸課徵稅率全面提高到245%，而是為整理先前已實施的各種疊加稅率，包括鋼鋁與汽車要加上25%，還有先前因吩坦尼爭議還要外加的20%，另外還有125%的對等關稅。這些複雜的計算也讓仰賴中國大陸供應商的美國企業頭痛不已。

根據紐時計算，部分中國大陸輸美產品的關稅稅率最高為245%，例如注射器，來自中國大陸的玩具關稅稅率則是145%。

川普 關稅

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