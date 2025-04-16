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華爾街日報：美國打算藉由關稅談判孤立中國

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美中貿易戰愈演愈烈。法新社
美中貿易戰愈演愈烈。法新社

「華爾街日報」報導，川普政府計劃利用正在進行的對等關稅談判，施壓美國貿易夥伴限制與中國的經濟往來。

這個構想是讓美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，來換取白宮降低貿易與關稅壁壘。報導指出，美國官員打算趁著與70多國進行關稅談判的機會提出若干要求，包括不允許中國貨自他們的國家轉運「洗產地」前往美國，防堵中國在他們的國家設廠藉此規避美國關稅，並避免把中國廉價工業商品吸收進他們的經濟之中。

這些措施用意一是讓中國經濟雪上加霜，二是鑒於川普和中國國家主席習近平之間可能舉行會談，這一步可迫使北京以更少的籌碼坐上談判桌。由於各國涉入中國經濟的程度不一，美國提出的確切要求也可能各有不同。

華爾街日報尋求對此置評時，白宮與美國財政部均未回應。

知情人士說，美國官員在與部分國家進行初步協商時已提出這個構想。川普今天在西班牙語節目福斯新聞（Fox Noticias）專訪中也暗示了這項策略。在回答有關巴拿馬決定不再繼續參與一帶一路倡議的問題時，他表示將考慮讓各國在美中之間選邊站。

這個策略的幕後操盤者之一是財政部長貝森特（Scott Bessent）。自川普9日宣布對中國以外的大多數國家暫緩實施對等關稅90天以來，他一直在貿易談判中扮演主導角色。

知情人士說，貝森特6日在總統佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的一場會議中提出這個構想，稱讓美國貿易夥伴做出讓步，可以防堵北京當局與中國企業規避美國關稅、出口管制等各項經濟措施。

這個策略是貝森特為孤立中國經濟而推動的策略一環，且近來在川普政府官員間日益獲得認同。美國關稅的規模與稅率仍在討論當中，但官員們似乎大多都認同貝森特的對中計畫。

這包括透過關稅切斷中國與美國經濟的連結，甚至可能將中國企業的股票從美國交易所下市。貝森特最近接受福斯財經（Fox Business）訪問時，並未排除這個可能性。

然而，川普政府對中政策的終極目標仍不明朗。

貝森特先前也曾表示，美中之間仍有轉圜空間，有可能達成貿易協議。這類會談必須由川普與習近平參與。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會公布川普最新聲明時暗示，美中之間的協議並非近在眼前。

李威特在公布川普聲明時表示：「球在中國那邊。中國需要和我們達成協議。我們不一定要和他們達成協議。中國想要的是我們擁有的…美國消費者。」

北京 川普 習近平 貿易戰 關稅

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