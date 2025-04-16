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美中關稅戰陷入僵局 北京突然更換貿易談判代表

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。新華社
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文。新華社

中國大陸人社部官網消息，國務院任免國家工作人員。任命駐世貿代表李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；任命陳曉東為國家國際發展合作署署長；任命王志忠為國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）局長。免去王受文的商務部國際貿易談判代表、副部長職務。美中關稅陷入僵局，看不出有談判跡象，現在突然陣前易將，動機引起各方揣測。王受文在2022年7月9日擔任任正部級國際貿易談判代表 。

國務院免去陳曉東的外交部副部長職務；免去許甘露的公安部副部長、國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）局長職務；免去羅照輝的國家國際發展合作署署長職務。

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