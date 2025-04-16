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川普90天暫緩關稅時限吃緊？美財長坦言：與14國關稅談判難如期完成

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

儘管美國總統川普政府上周宣布針對主要貿易夥伴的「關稅暫停期」為90天，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日坦言，這段時間內恐難完成所有協議。

貝森特15日接受《Yahoo Finance》專訪時表示說，「先把中國排除，剩下的14個主要貿易夥伴中，大多對美國有龐大貿易逆差。90天內要完成正式法律文件的簽署並不太可能」，「但如果按照目前程序推進，我們有望與這些國家達成原則性協議，例如降低關稅、非關稅壁壘、貨幣操縱，以及對產業與勞工的補貼等問題。」

至於對中政策，貝森特坦言，目前尚未形成具體協議，但暗示145%以上的關稅並非長久之計。稱「沒有人認為這些稅率能長期維持，但我不會透露川普總統的談判策略。」

川普 貿易戰 關稅

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