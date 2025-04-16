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川普傳打算以關稅談判孤立中國 可能要各國選邊站

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，孤立中國大陸。美聯社
美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，孤立中國大陸。美聯社

知情人士透露，美國政府計劃以正在與各國進行的關稅談判，向美國貿易夥伴施壓，要求限制與中國大陸的貿易往來，從而孤立中國大陸，總統川普更暗示，可能要求各國在美中之間選邊站。

川普15日接受福斯新聞訪問，被問到巴拿馬不再繼續參與中國大陸「一帶一路」的相關問題時，表示他會考慮讓各國在美國與中國之間做出選擇。

另據道瓊社引述知情人士報導，美國盤算想要求美國貿易夥伴承諾孤立中國經濟，以換取白宮降低貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家進行談判，要求這些國家阻止中國大陸經由其領土運輸商品，防堵中國大陸企業在其境內設址以規避美國關稅，各國也不得吸收來自中國大陸的廉價工業品。

由於各國與中國經濟的關聯程度不同，具體要求可能會有很大差異。但知情人士說，一些已開始與美國進行貿易談判的國家，還沒收到美方提出與中國帶路相關的要求，這些談判代表也承認，談判還處於早期階段，許多人預期川普政府遲早會提出與中國大陸有關的要求。

美國希望能藉由這些措施削弱本已搖搖欲墜的中國經濟，並且在川普和中國國家主席習近平可能舉行的會談之前，令北京在談判桌上處於不利地位。白宮和美國財政部沒有回應道瓊社的置評請求。

知情人士表示，美國財政部長貝森特是這項策略的幕後推手之一，6日於海湖莊園的一次會議向川普提出這項策略，做為推動孤立中國經濟的更大戰略一環，最近也獲得川普政府官員的支持。

貝森特的計畫也包含以關稅將中國大陸切割出美國經濟，甚至可能讓在美國掛牌的陸企下市。貝森特不久前受訪時，未排除讓陸企股票在美國下市的可能性。

不過，川普政府對北京的政策最終目標尚不明確。白宮發言人李維特則宣讀川普的一份新聲明暗示，美國與中國大陸不會很快達成協議，「現在球在中國那邊。中國需要與我們達成協議。我們不必與他們達成協議。中國想要我們所擁有的…美國消費者。」

在川普9日宣布暫停徵收對等關稅90天後，貝森特主導對等關稅的貿易談判。他計劃最早於今（16）日與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會晤，並列出了一份他認為可能很快與美國達成協議的國家名單，包括日本、英國、澳洲、韓國和印度。

川普 關稅

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