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南韓派副總理訪美談判 預計下周會晤美財長討論川普關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆預計下周訪美與美國財長貝森特會面。路透
南韓副總理兼企劃財政部長崔相穆預計下周訪美與美國財長貝森特會面。路透

南韓企劃財政部16日表示，副總理兼企劃財政部長崔相穆（前代理總統）預計下周出訪美國，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會晤。貝森特向南韓提議，針對美韓貿易問題展開討論。

韓聯社、朝鮮日報報導，南韓企劃財政部今日指出，崔相穆預計下周啟程前往美國出席二十大工業國（G20）財長會議和國際貨幣基金組織（IMF）會議。對此，美國財政部向南韓提議，在崔相穆出訪美國期間，與美國財政部長貝森特針對美韓兩國貿易問題召開會議。雙方正在協調具體出席人員和日程安排。

此前貝森特於當地時間14日接受《彭博電視》專訪時透露，美國將英國、澳洲、南韓、日本和印度等5個盟友指定為貿易談判優先國家，並指已與日本進行首次部長級談判，預計下周將與南韓針對兩國貿易問題展開談判。

同時，南韓產業通商資源部長官安德根也預定於下周訪美，與美方就關稅調整問題啟動正式磋商。此外，南韓政府也正協調美國貿易代表葛里爾訪韓的日程。

南韓 川普 關稅

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