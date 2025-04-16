南韓派副總理訪美談判 預計下周會晤美財長討論川普關稅
南韓企劃財政部16日表示，副總理兼企劃財政部長崔相穆（前代理總統）預計下周出訪美國，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會晤。貝森特向南韓提議，針對美韓貿易問題展開討論。
韓聯社、朝鮮日報報導，南韓企劃財政部今日指出，崔相穆預計下周啟程前往美國出席二十大工業國（G20）財長會議和國際貨幣基金組織（IMF）會議。對此，美國財政部向南韓提議，在崔相穆出訪美國期間，與美國財政部長貝森特針對美韓兩國貿易問題召開會議。雙方正在協調具體出席人員和日程安排。
此前貝森特於當地時間14日接受《彭博電視》專訪時透露，美國將英國、澳洲、南韓、日本和印度等5個盟友指定為貿易談判優先國家，並指已與日本進行首次部長級談判，預計下周將與南韓針對兩國貿易問題展開談判。
同時，南韓產業通商資源部長官安德根也預定於下周訪美，與美方就關稅調整問題啟動正式磋商。此外，南韓政府也正協調美國貿易代表葛里爾訪韓的日程。
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