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產經新聞：植田說川普關稅政策恐迫使日銀採因應措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。路透
植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男接受產經新聞專訪時表示，美國總統川普掀起的關稅攻勢，已讓經濟走向「不利情境」，可能迫使日銀採取因應措施。

日圓兌美元周三在亞洲交易升值0.2%至142.89。

植田在周一的專訪中重申，若經濟展望得以實現，日銀將進一步升息。但他也說，在日銀持續評估經濟和市場情勢之際，不排除因應情勢調整政策。

植田說：「是否需要政策因應，將視情況而定，我們會根據局勢變化做出適當判斷。」他也說，只要經濟和物價走勢符合日銀預期，當局將持續調整寬鬆力道。

從這番談話可以看見，日銀正密切留意美國關稅政策的進展和潛在影響，也強化外界對日本央行短期內不太可能升息的看法。植田重申，若條件許可，將推動升息，顯示當局仍保有彈性空間。最近數據顯示，日本物價走勢正逐步朝日銀目標靠攏，至少在川普關稅政策出招之前是如此。

三井住友信託資產管理資深策略師稻留克俊說：「他明確表示美國的關稅政策是一種不利情境，整體語氣偏鴿。」

雖然市場一度猜測關稅措施的影響可能沒那麼差，但植田指出，自2月以來，情勢已逐漸轉壞。

川普對汽車在內日本部分關鍵出口品祭出高於預期的關稅後，不少經濟學家紛紛下修日本經濟成長預測，並延後對日銀再次升息的預期。植田表示，僅靠數據不足以判斷關稅的影響，日銀將聽取各單位的意見來評估。

他說：「部分企業和家庭的信心已受到影響。日銀將配合風險評估和展望的變化，適時調整政策。」

日銀1月已將基準利率調高至0.5%。外界普遍預料，日銀下次在5月1日的會議會按兵不動。

川普 日銀 關稅

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