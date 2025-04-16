川普關稅重擊！美國晶片設備製造商每年恐損失逾10億美元

路透引述兩名知情人士消息獨家報導，根據上周在華府與官員和議員討論的行業計算結果，美國總統川普近日宣布的新一波關稅措施，可能讓美國半導體設備製造商每年損失超過10億美元。

知情人士指出，美國三大晶片設備商——應用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA）與科林研發（Lam Research），每家公司因應關稅可能面臨約3.5億美元的損失。其他規模較小的業者如Onto Innovation也可能增加數千萬美元的支出。

這些晶片設備製造商生產的是全球最搶手的晶片製造設備，這些設備可能需要數千個專用零件。產業高層本周在華府與官員密集討論這項潛在損失，但此消息為首次曝光。

在前總統拜登任內，美方為限制先進晶片製造設備出口至中國，已實施多項出口管制措施，導致晶片設備業者營收損失數十億美元。而如今川普政府為推動國內製造業復甦，正考慮針對半導體產業課徵新一輪關稅，並於15日正式啟動相關進口調查。

此次業界估算的損失金額，包括對外銷較低階設備訂單的流失、尋找替代供應商所需的轉型成本，以及遵循新關稅規範所衍生的人事與合規開支。

由於每台晶片製造設備均由數十種甚至數百種組件構成，最終課稅的產品與稅率仍有諸多不確定性，導致業界難以進行精確估算。

與會的美國半導體設備與材料國際協會（SEMI）人士也與政府官員就關稅問題進行持續對話。不過，應用材料公司尚未對此回應，科磊與科林也拒絕評論。

拜登政府過去3年祭出嚴格出口管制，試圖限制中國取得先進晶片，防止其用於軍事、人工智慧等可能威脅美國國安的用途。此舉亦促使中國加大對本土半導體設備產業的投資。